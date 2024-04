La Lube domani sera a Piacenza: "Il servizio sarà l’ago della bilancia"

È una Lube "ammaccata" quella che oggi parte per Piacenza e domani alle 20.30 si ri-misurerà contro la Gas Sales Bluenergy per la semifinale dei Playoff 5° Posto. Compagini di nuovo contro dopo il blitz 1-3 di mercoledì che ha tolto agli emiliani il primo posto, l’imbattibilità nel girone e ha appunto permesso alla Lube di giocare questo incontro. Chi lo vincerà potrà disputare sabato la finale contro la vincente di Verona-Modena, in campo anche loro questa sera alle 20.30. Come detto sarà una Lube acciaccata quella che il nuovo allenatore Romano Giannini metterà in campo al PalaBancaSport, perché mercoledì Diamantini ha riportato un’infiammazione al tendine d’Achille, un punto delicato per un atleta e ancor più per un pallavolista chiamato a continui salti e ricadute. Inoltre nelle ultime ore se ne è aggiunta un’altra, perché Nikolov accusa problemi alla schiena. L’eventuale forfait di quest’ultimo sarebbe particolarmente grave considerate le doti offensive dello schiacciatore e dovremmo augurarci che Lagumdzija ripeta la super prova di mercoledì o che Yant imbrocchi una di quelle serate eccellenti. Della partita in arrivo, in caso di ko l’ultima della stagione 2023-2024, ne abbiamo parlato con Giuseppe Cormio, direttore generale della Lube.

Direttore, qual è il valore reale di questo incontro a Piacenza?

"Bisogna essere onesti, dal punto di vista emotivo è un impegno di serie B per chi come noi è abituato a ben altro. Comunque lo sport va onorato fino in fondo. A Padova ad esempio vincere o perdere non cambiava molto, ma c’è modo e modo di perdere e abbiamo fatto una figuraccia".

Queste partite possono portare la Lube in Challenge Cup (già alzata nel 2011 contro Smirne ndc), ma possono anche determinare il futuro di qualche atleta o ormai i programmi sono fatti?

"Non sono partite dei playoff veri, ma sono comunque utili per fare ulteriori valutazioni e per qualcuno potrebbero anche decidere l’eventuale permanenza".

Se non altro la squadra ha saputo ritrovarsi.

"Sì, ha avuto una buonissima reazione e debbo dire che molti meriti li ha Giannini che è stato bravo nel motivare i giocatori".

Domani sera il servizio sarà l’ago della bilancia contro Piacenza (in regular season prima per punti, attacchi e servizi vincenti ndc)?

"Sì, perchè sono due squadre che battono bene e stranamente – conclude il direttore generale Cormio – mercoledì gli emiliani hanno balbettato nel fondamentale. Sarà importante anche cercare di commettere meno errori possibili".

Andrea Scoppa