La Lube dopo il ko in Coppa Italia. C’è da battere Padova a tutti i costi

Se l’Epifania tutte le feste si porta via, la Lube invece si affida alla Befana per spazzare via le insicurezze e la batosta psicologica causata dall’eliminazione in Coppa Italia e conseguente mancata Final Four per il terzo anno di fila (la quarta qualificata è Perugia che ha strapazzato un’imbarazzante Modena 3-0). Sarà Pallavolo Padova oggi alle 18 il primo avversario casalingo dei biancorossi in questo 2024. I vicecampioni d’Italia tornano in campo tre sere dopo il tracollo brianzolo cui è seguito il silenzio da parte della proprietà. Avremmo voluto intervistare patron Giulianelli sul Carlino di ieri, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali, nemmeno strigliate come è avvenuto più volte in passato nei momenti critici. Segnale di pazienza, di fiducia o invece di rassegnazione per un gruppo e un progetto che non decolla?

I ragazzi di Blengini di certo oggi devono ripartire con una vittoria, un successo che ovviamente non cancellerà la pesante sconfitta a Monza ma potrà attutire o limitare gli effetti dell’eliminazione. Anche perché in SuperLega si naviga in zone di classifica che non consentono di rilassarsi, si deve fare bottino pieno perché il 4° posto appena conquistato è importante in previsione fattore campo playoff e comunque tre team sono tutti lì: Lube 22 punti, Allianz 21 e Mint 20. Si deve fare bottino pieno anche perché l’incontro è di quelli abbordabili, i patavini con gli ex Falaschi e soprattutto Garcia sono infatti terzultimi a quota 10 con Cisterna e inoltre sono reduci da quattro stop consecutivi. Il team di Cuttini in settimana ha ingaggiato l’opposto Stefani in sostituzione dell’infortunato Guzzo, in rosa figura anche il figlio d’arte Gardini autore di 24 punti nell’1-3 dell’ultimo turno contro Perugia. All’andata Civitanova si impose con un perentorio 0-3. Blengini non dovrebbe schierare in sestetto Chinenyeze, il francese sta meglio ma perché impiegarlo dal 1’ oggi? Non c’è bisogno di correre rischi adesso. Se si partirà con Anzani e Diamantini (4 muri all’andata) in mezzo, potrebbero ri-giocare titolari i due schiacciatori stranieri, tuttavia un’altra panchina per Zaytsev pare troppo. Vedremo. Curiosità infine per la reazione da parte del pubblico, sia in termini di afflusso al palazzetto sia come vicinanza, sostegno o eventuali critiche.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Diamantini e Anzani; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Chinenyeze, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Pallavolo Padova: palleggiatore Falaschi; opposto Garcia Fernandez; schiacciatori Gardini e Desmet; centrali Plak e Crosato; libero Zenger. A disposizione Zoppellari, Stefani, Cardenas, Porro, Taniguchi, Truocchio, Fusaro. All. Cuttini.

Andrea Scoppa