La Lube nella tana del Perugia: "Domani servirà un altro passo"

L’unico ex, un grande ex come Marko Podrascanin, indica senza indugi nel servizio biancorosso il fondamentale che la Lube dovrà migliorare domani per resistere alla Sir nel suo quartier generale. È vigilia della terza trasferta di regular season per Civitanova, tanto vicina quanto difficile, anzi la più difficile perchè i ragazzi di Medei alle 20.30 (diretta su Rai Sport), dovranno vedersela con i campioni d’Italia di Perugia.

La candidata numero uno allo Scudetto, a quel bis tricolore mai riuscito nella storia al club presieduto da Sirci. Gli umbri hanno già alzato la Supercoppa, primo trofeo stagionale, e si presentano al match di domani sera da capolisti assieme a Piacenza con 14 punti (tutti successi, unico punto perso il 2-3 a Padova), inoltre hanno appena dato un segnale di forza espugnando Trento 1-3 anche senza schierare Giannelli in regia, sostituito da Zoppellari. Peraltro domani Giannelli dovrebbe esserci regolarmente dato che è rientrato in gruppo.

La Lube invece è quinta con 9 punti, fino a questo momento Balaso e compagni hanno fatto il pieno all’Eurosuole Forum, ma in trasferta hanno preso appena un set.

Podrascanin, a Perugia dal 2016 al 2020 vincendo il primo scudetto della Sir nel 2018 proprio contro la Lube, parla così del posticipo del sesto turno: "La rosa della Lube è giovane ma talentuosa e con esperienza internazionale. Qui mi sento a casa perché, seppur in un nuovo gruppo, ho ritrovato tanti amici nello staff e nella dirigenza". Podrascanin guarda avanti. "Le prospettive sono buone anche se abbiamo tanto da lavorare. Ritengo che la Sir sia la squadra più forte d’Europa e il team favorito, assieme all’Itas Trentino, per la vittoria dello Scudetto. I Block Devils hanno dato una prova di forza sul campo dei dolomitici imponendosi senza il palleggiatore titolare". Il giocatore poi guarda in casa propria. "Noi veniamo da una vittoria casalinga convincente contro Cisterna e andremo al PalaBarton per giocarcela con un buon carico di fiducia. Finora siamo stati impeccabili in casa con 9 punti ma evanescenti in trasferta, sbagliando troppo dai nove metri. Serve un passo avanti, riuscire a prendere punti sul campo più difficile della SuperLega – conclude Podrascanin – ci darebbe un buono slancio".

Il turno verrà aperto stasera da una partita assai interessante tra Verona e Modena, con gli scaligeri quarti davanti la Lube che cercano in diretta su Rai Sport il quinto successo di fila (Keita è appena stato votato Mvp del mese). Ricordando la convenzione a disposizione degli abbonati di Civitanova e Grottazzolina, domani alle 18 bell’appuntamento al Pala Savelli di Porto San Giorgio, teatro di Yuasa Battery contro i campioni d’Europa di Trento.

Andrea Scoppa