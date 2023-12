La Lube passa in rimonta a Monza. Arriva il quarto posto in classifica

MINT VERO VOLLEY

Lube Civitanova

MINT VERO VOLLEY : Visic, Loeppky 6, Comparoni ne, Maar 22, Mujanovic 1, Morazzini ne, Galassi 13, Takahashi 7, Beretta, Kreling 2, Di Martino 10, Gaggini (L), Szwarc 17. All. Eccheli.

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze ne, Thelle ne, Motzo, Bisotto ne, Balaso (L), Zaytsev 1, Lagumdzija 15, Nikolov 23, Diamantini 3, De Cecco 1, Anzani 2, Bottolo, Larizza 1, Yant 20. All. Blengini.

Arbitri: Pozzato e Lot.

Parziali: 27-25, 21-25, 22-25, 23-25.

Note: durata set 31’, 30’, 30’ e 35’. Tot. 2h06’.

Un set per ingranare la marcia e poi spedita verso la vittoria. La Lube deve soffrire per riuscire a strappare la vittoria sul campo della Vero Volley Monza, ma dopo una partenza lenta la squadra di Blengini porta a casa i tre punti e sale al quarto posto in classifica.

La gara. Si comincia subito nel segno di un grandissimo equilibrio. Civitanova prova a mettere il naso avanti a metà set grazie a Lagumdzija che porta i suoi avanti sul 10-12. Ma il minibreak viene subito assorbito dai padroni di casa con Monza che prende in mano le redini del match e si porta avanti di tre lunghezze sul 17-14. Si procede a strappi, nessuna delle due squadre riesce a mettere a segno l’allungo decisivo, con Nikolov che riporta a contatto la Luba sul 20-19. A rompere definitivamente la situazione di equilibrio è il muro di Kreling che ferma Yant e mette i suoi in una condizione di vantaggio sul 23-21. Civitanova prova a rimanere agganciata al match e il muro di Lagumdzija manda il parziale ai vantaggi. Yant prima trova l’attacco del pari a quota 25, poi sbaglia la battuta. Il set point è sfruttato dall’ace di Takahashi. Il secondo set comincia sulla stessa falsariga del primo: si gioca con grande intensità e nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Pare ancora una volta meglio Civitanova che approfitta di un errore in ricezione di Gaggini e poi allunga ancora con il muro di Yant (4-7). Monza rientra subito nel match con l’errore in battuta di Yant che vale il 9-10, prima del punto del pari di Maar. È un errore in battuta di Maar a dare un piccolo vantaggio a Civitanova sul 17-19. Stavolta la Lube non commette errori nel finale e rimette tutto in parità chiudendo 21-25. Nel terzo set Civitanova riparte da quello che le riesce meglio e con l’ace di Lagumdzija mette a segno il primo vero break del parziale (8-12). Civitanova sembra in totale controllo del set e con Yant allunga ancora sul 12-19. La Lube controlla senza difficoltà il set (22-25). Nel quarto set Monza scende in campo con un’altra intensità e comincia a creare qualche problema all’attacco della Lube. Lagumdzija e compagni devono lottare su ogni pallone, ne viene fuori un set equilibratissimo che si decide solo nelle battute conclusive. Un attacco di Zaytsev regala il vantaggio nel momento più importante e poi è il solito Lagumdzija a chiudere i giochi con il punto che vale il 23-25 e la vittoria.