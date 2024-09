La prima sfida dopo le Olimpiadi. Supercoppa di stelle a Firenze

Lasciata da poco la Parigi olimpica col successo trionfale delle nostre pallavoliste, il primo atto della nuova stagione andrà in scena a Firenze, nuovamente col volley stellare, questa volta al maschile e con tanti big.

Sabato 21 e domenica 22 settembre Palazzo Wanny ospiterà infatti la Del Monte Supercoppa, organizzata dalla Lega pallavolo di serie A in collaborazione con la Fipav Toscana e il Comitato di Firenze, e col patrocinio della Regione e del Comune. Vi prenderanno parte le quattro squadre protagoniste nel campionato di SuperLega 2023-2024: Perugia che ha collezionato scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per club; Trentino e Piacenza, prima e terza classificata al termine della regular season; e Monza, vicecampione d’Italia.

Scenderanno in campo molti giocatori che si sono distinti ai recenti Giochi. Fra i medagliati, il palleggiatore francese Brizard (del Piacenza) che ha conquistato il titolo olimpico; il polacco Semeniuk, schiacciatore del Perugia, medaglia d’argento; e il centrale statunitense Averill (Monza), quella di bronzo.

Reduci da Parigi anche nove azzurri della squadra che si è piazzata al quarto posto: Giannelli e Russo (Perugia); Lavia, Michieletto, Sbertoli, Laurenzano (Trentino), Romanò, Galassi, Bovolenta (Piacenza).

La Supercoppa è stata presentata ieri nella Sala di Lorenzo in Palazzo Vecchio a Firenze; insieme all’assessora allo sport Letizia Perini hanno portato il saluto il presidente della Lega di A Massimo Righi, il consigliere federale Elio Sità e il presidente del Comitato toscano Giammarco Modi. Presente anche Silvia Gualdani, vicedirettrice della Andrea Bocelli Foundation, partner dell’evento. "È stata un’emozione molto forte sapere che Firenze era stata scelta per la finale di Supercoppa - ha sottolineato Perini -, l’evento richiamerà moltissime persone e per la nostra città sarà un grande onore accoglierle e ospitarle in un impianto bello e funzionale come Palazzo Wanny. Sono orgogliosa di vedere il grande numero di giovani e giovanissimi che praticano questo sport nelle società fiorentine e come amministrazione ci impegneremo per continuare ad essere attrattivi per lo sport di vertice e a investire sempre più sia per sviluppare lo sport di base che per ospitare manifestazioni di così alto livello".

Gli orari. Sabato 21 ore 15.30 Perugia-Piacenza (diretta Rai Sport e VBTV); ore 18 Trentino-Monza (Rai Play e VBTV). Domenica 22 ore 18: finale (Rai Sport e VBTV).

Biglietti. Sono in vendita su Vivaticket e, a partire dal giorno 20, anche alla biglietteria di Palazzo Wanny. È possibile acquistare tagliandi giornalieri oppure l’abbonamento valido per l’intera manifestazione.