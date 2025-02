La Savino cerca continuità. Prove generali di coppa

Dopo la vittoria meritata ma sofferta della scorsa settimana in casa del Volley Bergamo la Savino Del Bene scende in campo oggi a Palazzo Wanny (ore 17, diretta vbtv) per incontrare il Vallefoglia e prendere la rincorsa in vista delle final four di Coppa Italia in programma sabato e domenica prossimi a Bologna. La squadra di Andrea Pistola, che fu battuta per 3-1 nel girone di andata, sta disputando un buon campionato: è attualmente ottava in classifica, a -3 dal Busto Arsizio e a – 4 dal Bergamo, e quando mancano sei giornate alla fine della regular season sta serrando le fila per conquistare la miglior posizione possibile nella griglia play-off.

È quindi un’avversaria temibile che Scandicci dovrà affrontare col piglio giusto e con pochi errori, fin dall’inizio, senza dover rincorrere come era successo col Bergamo e altre volte nel corso della stagione.

Gaspari è chiaro in proposito: "Giochiamo contro una squadra che viene da due vittorie molto importanti: quella con Bergamo in casa e poi la prova di sostanza contro Roma. Ci aspettiamo quindi un avversario che giocherà con più sicurezze e che ha recuperato anche varie giocatrici da problematiche fisiche, quindi sarà una partita tutta da giocare. Per noi sarà una gara molto importante, dobbiamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo in campionato e cercare di mantenere le distanze dalle inseguitrici ricordandoci che il muro e la difesa saranno determinanti perché nella gara d’andata abbiamo sofferto tantissimo gli attacchi di Bici. Loro inoltre hanno a roster una giocatrice come Simone Lee che è molto prepotente in attacco, e una tecnica come Giovannini, oltre a due centrali che stanno facendo una stagione incredibile, si tratta quindi di un avversario assai tosto".

Con la maglia biancoblù due ex tigri neroverdi: Camilla Mingardi e Giulia Mancini che col Vallefoglia giocarono rispettivamente la stagione scorsa e quelle dal 2021 al 2024.

Quello di oggi è il decimo confronto in A1 tra le due formazioni comprese anche le sfide dei quarti di finale play-off dello scorso anno, entrambe vinte dalla Savino Del Bene.

Franco Morabito