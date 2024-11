La Savino non sbaglia. Ma Roma è un osso duro

SMI ROMA

1

SAVINO DEL BENE

3

SMI ROMA: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rotar 7, Rucli 2, Adelusi ne, Cicola (L2) ne, Schoelzel 6, Melli 2, Zannoni (L1), Mirkovic 2, Orvosova 18, Muzi ne, Costantini. All. Cuccarini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) ne., Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema ne, Graziani, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens 6, Antropova 26, Mingardi 7, Gennari 1. All.: Gaspari.

Arbitri: Giglio - Vagni.

Parziali: 22-25, 25-16, 17-25, 21-25.

ROMA - La Savino Del Bene sbanca Roma, ottiene la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions e si conferma terza in classifica. Ma non è stata una partita facile, la Roma ha creato problemi alle biancoblù che nel primo set, sempre in vantaggio, non sono riuscite a chiudere e si sono viste raggiungere sul 19-19 e poi sul 22-22 quando, però, due diagonali di Antropova e un muro di Nwakalor hanno timbrato lo 0-1. Nel secondo Scandicci ha accusato un calo e le romane hanno preso il sopravvento costringendo Gaspari a una prima rotazione: dentro Ognjenovic per Gennari. Ma era tardi per un recupero: 1-1. Nel terzo set il gioco si faceva più vivace: sull’8-6 per la Roma Gaspari chiamava anche Carol per Bajens. E la squadra ha cambiato ritmo, con la Roma stordita dalla velocità del gioco e dalle magie della regista serba. E sul punteggio di 2 set a 1 Scandicci è salito in cattedra chiudendo il match con una Antropova scatenata – MVP con 26 palle a terra, 3 ace e il 46% in attacco, Herbots a ruota (15) e Nwakalor con 10. Nella Roma la più incisiva è stata Orvosova (18); in doppia cifra anche Salas (11, 1 muro).

f. m.