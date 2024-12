La Sir campione d’inverno. E oggi l’assalto a Piacenza

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Alla vigilia dell’undicesimo ed ultimo turno del girone di andata della stagione regolare di Superlega maschile, con alcune partite già disputate, molti verdetti sono già noti. La Sir Susa Vim Perugia si è aggiudicata con una settimana di anticipo il simbolico scettro d’inverno, al primo posto garantendosi un pass da testa di serie per i quarti di coppa Italia. L’ultimo posto per giocare in casa il primo turno del trofeo che mette in palio la coccarda tricolore se lo contendono la rivale di turno Gas Sales Bluenergy Piacenza, attesa oggi pomeriggio alle ore 15,30 al palasport di Pian di Massiano dai campioni del mondo, con passerella televisiva in diretta su Rai 2, e Verona.

Le attenzioni della massima categoria saranno tutte per il match di domenica 8 dicembre. I padroni di casa del tecnico Angelo Lorenzetti vogliono proseguire nella striscia vincente e positiva che è aperta da inizio stagione. Tra le fila dei bianconeri il punto di forza su cui fare leva è il regista e capitano Simone Giannelli (foto). Dall’altra parte della rete l’allenatore Andrea Anastasi si gioca tutto per concludere bene la prima parte della stagione regolare. A cercare di mettere i bastoni tra le ruote sarà il centrale cubano Robertlandy Simon. Sarà questo il dodicesimo scontro diretto tra le antagoniste, i perugini conducono nei precedenti avendo ottenuto nove vittorie e perso due volte. Tre gli ex di turno, Davide Candellaro da un lato, Fabio Ricci dall’altro, senza dimenticare coach Anastasi. In odore di record Agustin Loser che un punto nella toccherebbe quota 700. Arbitri: Stefano Cesare (RM) ed Antonella Verrascina (RM).

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L).

Piacenza: Brizard - Romanò, Simon - Galassi, Kovacevic - Maar, Scanferla (L).