Macerata, passo falso. Tutto facile per Pineto. Biancorossi opachi

ABBA Pineto 3

Banca Macerata Fisiomed 0

ABBA: Zamagni 5, Iurisci, Catone 1, Baesso 1, Kaislasalo 23, Molinari 6, Di Silvestre 11, Favaro 3, Bulfon 1, Morazzini (L1), Pesare (L2). NE: Presta, Rampazzo, Calonico. All. Di Tommaso.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ferri 6, Valchinov 10, Ottaviani 1, Cavasin, Fall 10, Sanfilippo, Klapwijk 3, Berger 7, Gabbanelli (L1). NE: Ichino, Palombarini (L2). All. Castellano.

Arbitri: Gasparro da Agropoli e Vecchione da Salerno.

Parziali: 25-17, 25-16, 27-25.

Note. Battute punto Macerata 0 con 19 errori, Pineto 4 con 14 errori. Muri punto Macerata 7, Pineto 8. Attacco punto Macerata 38%, Pineto 53%. Ricezione positiva Macerata 61% (34% perfetta), Pineto 61% (34%). Mvp: Kaislasalo.

La Banca Macerata Fisiomed è come se non fosse scesa in campo e per Pineto diventa troppo semplice assicurarsi i 3 punti in palio. I maceratesi sono in partita solo nell’ultimo set ed è troppo poco. Decisamente remissivo l’atteggiamento della squadra che subisce l’ennesima sconfitta in trasferta.

I padroni di casa scendono in campo con Catone in regia opposto al finlandese Kaislasalo, Di Silvestre e Baesso sono i martelli, Molinari-Zamagni al centro, Morazzini in seconda linea. La Banca Macerata Fisiomed risponde con il 6+1 visto nell’ultima parte di campionato con Marsili e Klapwijk a formare la diagonale principale, Valchinov-Ottaviani in posto 4, Fall-Berger al centro con Gabbanelli libero.

Primo set. Abruzzesi molto fluidi nel gioco, Macerata commette troppi errori in battuta (13-8). Pineto dimostra di avere in mano le redini del match (18-12). Macerata prova ad allungare il passo, ma i buoni propositi rimangono sulla carta (25-17) in un set opaco per i marchigiani.

Secondo set. Novità nel sestetto: Cavasin per Klapwijk. Pineto parte subito (4-1) e sul 7-3 c’è il time out di Castellano, ma l’inerzia della partita non cambia (10-5). Il sestetto è rivoluzionato per cercare di riprendere il set: Ferri, Klapwijk e Pozzebon dentro (14-7). Alcune buone giocate, la spallata di Valchinov prova a spingere i suoi (17-11). Pineto è ordinato e anche in questo caso il set è sempre nelle sue mani come dimostra il 25-16 finale.

Terzo set. Parte bene Banca Macerata Fisioned (9-12). Gli abruzzesi reagiscono (13-15), poi Berger sbarra la strada a Kaislasalo e time-out pinetese (15-18). Finale sul filo del rasoio: Berger garantisce il +2 all’inizio del venti, ma un’ottima giocata casalinga porta il risultato sulla parità a quota 21. Si va ai vantaggi grazie al videocheck con invasione di Zamagni, chiude Pineto 27-25.