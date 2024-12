Superlega. Monza rivede la luce. Rimonta Civitanova e trionfa al quinto set

Ritorno al successo per la Mint Vero Volley Monza, capace di imporsi al tie-break sulla Cucine Lube Civitanova. All’Opiquad Arena, davanti a quasi 3.000 spettatori, i padroni di casa reduci da cinque sconfitte di fila in Superlega, sono scesi in campo con il giusto atteggiamento approfitttando anche della falsa partenza degli ospiti.

Archiviato un primo set senza storia, è iniziata la partita vera e propria, con Monza che ha sprecato un bel 14-9 faticosamente costruito, facendosi ribaltare da Nikolov, decisivo per l’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo i marchigiani si sono presi pure il terzo parziale, ma nel quarto non hanno capitalizzato ben quattro match point e dopo un pesantissimo ace di Szwarc è arrivato il muro di Averill che ha rimandato ogni verdetto al tie-break.

Monza non è crollata sul più bello, come successo fin troppe volte in stagione e anzi nel quinto set è cresciuta ancora: tutti (a partire da Zaytsev coi crampi) hanno dato qualcosa in più. A chiudere i conti sono stati Szwarc e Rohrs.

MINT VERO MONZA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (25-13, 22-25, 17-25, 31-29, 15-12) Andrea Gussoni