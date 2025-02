La Sir Perugia è chiamata a rialzare la testa . Caccia al riscatto al Palabarton contro Taranto

Una domenica che non prevede uno scontro di alto livello ma che è altresì molto attesa, nella diciottesima giornata di superlega maschile la Sir Susa Vim Perugia è chiamata a rialzare la testa nel suo palasport di Pian di Massiano. Oggi con fischio d’inizio alle ore 18 e con la consueta diretta streaming sulle piattaforme Dazn e Vbtv, i bianconeri ricevono la visita della Gioiella Prisma Taranto che sta cercando di trovare la via della salvezza. Sulla carta l’intento non dovrebbe essere così difficile da realizzare, sono sette i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali, tutti con epilogo felice per gli umbri. I block-devils provengono da quattro sconfitte e l’allenatore Angelo Lorenzetti sta lavorando molto sul piano mentale per far ritrovare le sicurezze alla sua squadra. Alle spalle gran parte dei problemi di salute, rimane ai box solo Plotnytskyi, mentre la curiosità è di vedere in che condizione sia l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che ultimamente ha fatto molto fatica ad esprimere un gioco efficace. Gli ospiti guidati da coach Dante Boninfante sono penultimi della classifica ma provengono dalla tonificante vittoria nello scontro in coda che ha alzato il morale. Tra i pugliesi gli elementi che sembrano godere di una buona condizione sono gli schiacciatori Tim Held e Filippo Lanza, ex della partita al pari di Jan Zimmermann e di Aimone Alletti, così come di Davide Candellaro. Rispetto all’andata c’è una variazione tra i meridionali, si tratta dell’opposto tedesco Jannis Hopt che è entrato ufficialmente nel roster lunedì scorso. A caccia di record c’è il centrale Agustin Loser che mettendo a segno due muri taglierebbe il traguardo dei 200 da quando gioca in Italia, mentre lo schiacciatore Ishikawa con 10 punti raggiungerebbe la soglia dei 3’000 punti. Il match sarà arbitrato da Alessandro Cavalieri (CZ) e da Ubaldo Luciani (AN).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Loser, Semeniuk - Ishikawa, Colaci (L).

TARANTO: Zimmermann - Gironi, Alonso - D’Heer, Lanza - Held, Rizzo (L).