La Sir Perugia è travolgente. Vittoria schiacciante a Modena in gara 2 dei quarti play off. Plotnytskyi migliore in campo

0 SIR SUSA VIM PERUGIA 3 (21-25, 26-28, 15-25)

Buchegger 14, Gutierrez 14, Daviskyba 6, Mati 5, Anzani 2, De Cecco, Federici (L1), Massari 1, Sanguinetti 1, Ikhbayri 1, Rinaldi, Uriarte. N.E. – Stankovic, Gollini (L2). All. Alberto Giuliani.

PERUGIA: Plotnytskyi 18, Ben Tara 11, Semeniuk 8, Loser 8, Solé 5, Giannelli 6, Colaci (L1), Ishikawa 2, Herrera 2, Cianciotta. N.E. – Zoppellari, Usowicz, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Andrea Puecher (PD) ed Andrea Pozzato (BZ).

VALSA (b.s. 13, v. 3, muri 8, errori 6). SIR (b.s. 15, v. 7, muri 7, errori 3).

Come da copione, alla squadra più forte basta mantenere alto il livello medio per piegare la rivale meno quotata. Arriva dal Pala-Panini il secondo successo nei play-off scudetto per l’implacabile Sir Susa Vim Perugia. Stavolta bastano tre set per mettere in ginocchio la nemica giurata Valsa Group Modena che si è mostrata competitiva solo nel secondo set, che si è vista sfilare di mano quando pensava di averlo già incamerato. Una prova assolutamente convincente quella dei block-devils che non hanno mai perso la concentrazione e sono rimasti lucidi in ogni situazione. Buono l’apporto della battuta per gli uomini del presidente Sirci che sono riusciti a mettere in difficoltà gli emiliani in più occasioni. In partenza De Cecco gestisce bene i compagni e i padroni di casa provano a strappare (7-4). Un guizzo di Plotnytskyi - migliore in campo - alla battuta riesce a riallineare il punteggio e si procede gomito a gomito sino al 14-14. Sulle bande Plotnytskyi, Ben Tara e Semeniuk diventano implacabili e provano a scappare (19-22). Finale pieno di sbavature da ambo i lati della rete, a sancire l’uno a zero è Semeniuk. Alla ripresa Gli attacchi di Buchegger ed i muri di Anzani fanno sbloccare la situazione in favore dei gialloblù (7-4). Cresce a rete anche Daviskyba che allunga le distanze (13-8). Giannelli infonde tranquillità e carica gli ospiti che riducono il ritardo sino a due lunghezze (17-15). Semeniuk con un ace riporta il fiato sul collo (21-10). I modenesi ripartono e guadagnano tre palle-set per il pareggio (24-21). Nel finale esce fuori il solito Plotnytskyi che si erge a punto di riferimento e rovescia, rincarando la dose. Nella terza frazione gli umbri partono a spron battuto con Loser che imprime l’accelerazione (3-12). Di banda Ishikawa non riesce ad incidere ma nemmeno le sostituzioni riescono a cambiare l’inerzia (11-19). Nel finale spazio anche ad Herrera ed è proprio lui che chiude la contesa e manda tutti sotto la doccia. Adesso Perugia torna a giocare tra le mura amiche ed ha la prima opportunità per chiudere i conti ed andare in semifinale. Prima però la champions league, giovedì gara-due con Monza, sempre a Pian di Massiano.