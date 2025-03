Pool Promozione A2 femminile. "Cbf Balducci a caccia di altre conferme»

"Servirà la migliore CBF Balducci a Lecce contro Melendugno". Così il capitano Alessia Fiesoli, sul match di oggi alle 17 in Puglia dove si gioca la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione di A2 di volley femminile. "Loro – aggiunge la giocatrice – arrivano da una importante vittoria colta a Messina e vorranno proseguire la scia positiva, pure noi stiamo in un buon periodo di forma e affrontiamo la gara di Lecce con l’obiettivo di confermare sia la nostra striscia di vittoria sia il bel gioco mostrato in diverse occasioni". Ma per farsi valere la formazione di coach Valerio Lionetti dovrà essere concentrata e attenta. "Sul piatto – conclude l’esperta Fiesoli– dovremo mettere la nostra migliore pallavolo perché dall’altra parte ci sarà un avversario ben attrezzato in ogni reparto".

Nelle fila delle pugliesi giocano due ex arancionere: Polina Malik ha vestito la maglia di Macerata nel 2021/2022 in A2 e nel 2022/2023 in A1. Ilaria Maruotti ha indossato la casacca arancionera nel 2020/2021, conquistando la Coppa Italia di A2.

Aurora D’Onofrio, libero del Melendugno, sul match di oggi: "La vittoria a Messina ci ha dato una spinta importante a livello morale e come consapevolezza del nostro gioco, ecco perché arriviamo alla sfida con tanta fiducia. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima come Macerata, che ha infilato 11 vittorie consecutive e sta dimostrando di essere tra le migliori della Pool Promozione. Sarà una partita difficilissima, ma vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. Proveremo a mettere in difficoltà l’avversario e cercheremo di riscattare la gara d’andata".