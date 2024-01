La Sir Perugia non fa sconti. Schiacciata anche Taranto

SIR SUSA VIM

GIOIELLA PRISMA TARANTO

(25-18, 25-23, 25-20) : Herrera 13, Semeniuk 12, Plotnytskyi 11, Resende Gualberto 11, Solé 9, Giannelli 4, Colaci (L1), Leòn 2, Held, Toscani (L2). N.E. – Ben Tara, Russo, Candellaro, Ropret. All. Angelo Lorenzetti.

TARANTO: Jendryk 9, Gutierrez 8, Russell 8, Lanza 5, Gargiulo 4, Trinidad De Haro 1, Rizzo (L), Sala 5. N.E. – Alletti, Bonacchi, Raffaelli, Ekstrand, Paglialunga, Luzzi. All. Ljubo Travica. Arbitri: Michele Brunelli (AN) e Marco Turtù (FM). SIR (b.s. 16, v. 5, muri 13, errori 5). PRISMA (b.s. 11, v. 4, muri 6, errori 2).

Turno infrasettimanale agevole per la Sir Susa Vim Perugia che allena le riserve in vista della coppa Italia. I block-devils sono stati implacabili in superlega maschile, applauditi da duemilaottocento spettatori. Ha fatto la sua onesta partita la Gioiella Prisma Taranto che non ha potuto essere troppo pericolosa. Il migliore in campo è stato lo schiacciatore Kamil Semeniuk. La gara comincia con Gutierrez in spolvero che manda avanti gli ospiti, Plotnytskyi non è da meno e rovescia (10-7). I meridionali provano a recuperare forzando al servizio che trova qualche punto, ma perdono ulteriore contatto subendo muri a ripetizione (20-14). Nel finale da segnalare l’ingresso di Leòn salutato da un fragoroso applauso, il capitano va in battuta e con un turno condito da due ace firma l’uno a zero. Invertiti i campi sono sempre i pugliesi a prendere il comando inizialmente grazie a Jendryk (6-8). A rete è incontenibile Resende Gualberto e pareggia, una seconda accelerazione prodotta da Lanza viene annullata dagli attacchi di Semeniuk e dai muri di Solé (21-17). Quando tutto sembra deciso i tarantini rimettono il fiato sul collo con due muri di Sala (23-22). Allo sprint un errore al servizio di Gutierrez vale il due a zero. Terza frazione guidata subito dai padroni di casa per mezzo di un muro invalicabile (8-3). Il punto del trionfo lo assesta Semeniuk.