La Sir riprende la marcia. Successo pieno a Catania

FARMAITALIA CATANIA

0

SIR PERUGIA

3

(20-25, 24-26, 19-25)

CATANIA: Buchegger 13, Massari 12, Basic 9, Masulovic 9, Bossi 1, Santambrogio, Cavaccini (L1), Tondo, Baldi, Guarienti Zappoli. N.E. – Orduna, Randazzo, Frumuselu, Pierri (L2). All. Cezar Douglas e Giuseppe Bua.

PERUGIA: Plotnytskyi 14, Russo 12, Semeniuk 12, Herrera 9, Solé 8, Giannelli 2, Colaci (L1), Held, Ropret, Ben Tara. N.E. – Leòn, Resende Gualberto, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

Arbitri: Antonella Verrascina (RM) e Mauro Goitre (TO).

FARMAITALIA (b.s. 15, v. 1, muri 4, errori 6).

SIR SUSA (b.s. 11, v. 3, muri 12, errori 7).

CATANIA – La chiusura dell’anno nella Superlega maschile riporta al successo e fa ritrovare il sorriso alla Sir Susa Vim Perugia che esulta in trasferta. In Sicilia i block-devils non si lasciano sorprendere e riscattano le ultime due sconfitte andando ad incamerare l’intera posta. Poco da fare per il fanalino di coda Farmaitalia Catania che non ha armi tali da poter impensierire l’arsenale dei campioni del mondo. Un’affermazione che ha evidenziato, però, quanto la coperta sia corta per la formazione bianconera che da inizia stagione, causa infortuni, utilizza sempre gli stessi elementi. Nonostante una condizione non impeccabile, gli uomini del presidente Sirci hanno stretto i denti ed hanno messo sotto la rivale di turno. Al fischio d’inizio la novità è Russo schierato da titolare al centro, dall’altra parte c’è Santambrogio in regia. A scattare meglio dai blocchi sono gli ospiti che riescono a bucare l’arcigna difesa altrui con Herrera (6-9). Buchegger prova a scuotere i suoi ma Semeniuk non fallisce un colpo e tiene a distanza (19-22). Nel finale i muri di Giannelli e Russo scrivono il vantaggio. Invertiti i campi il servizio di Basic scopre il nervo agli umbri (4-0). Riordinate le idee comincia un botta e risposta che si prolunga (11-7). Il muro di Solé riduce il gap, Semeniuk in attacco continua l’azione (12-11). I siciliani sono determinati e per rimontarli c’è bisogno di un muro di Russo che firma il sorpasso (18-19). Si procede spalla a spalla sino in fondo, a decidere è Plotnytskyi. Il terzo parziale avanza a braccetto (11-11). A sbloccare è il muro di Russo e l’ace di Semeniuk (13-16). Non cambia più nulla sino alla fine, Perugia torna a trionfare.

Alberto Aglietti