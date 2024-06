La stagione. La partenza è lenta. Poi la grande scalata

1) Oltre i pronostici

Il massimo campionato regionale umbro aveva ben altre favorite, la stagione regolare aveva fatto emergere dei valori leggermente diversi, ma qualcuno aveva intravisto la possibilità che la Bartoccini Fortinfissi School Volley sarebbe venuta fuori al momento opportuno.

2) Il cammino vincente

L’organico delle maglie arancionere era inizialmente incompleto, alle difficoltà che ne sono conseguite si è aggiunto il cambio di allenatore in corsa con Luca Ziino che ha lasciato per problemi familiari. Il girone di andata è stato sofferto, con 5 ko te in undici gare, il ritorno ha registrato una sola sconfitta, gli spareggi per la promozione sono stati dominati.