La SuperLega può attendere. Domani è l’ora della Champions. La Lube ad Ankara per i quarti

L’affermazione in rimonta su Cisterna nell’ennesimo tie-break vinto, il salto al terzo posto agganciando quella Piacenza che proprio domenica sarà ricevuta all’Eurosuole Forum, tutto questo ora passa in secondo piano nel mondo Lube. Ieri infatti il club biancorosso si è messo in viaggio direzione Bologna e dall’aeroporto Marconi ha preso il volo destinazione Ankara (con scalo). Dopo un mese Civitanova torna protagonista in Champions League ed è vigilia importante, è il momento dei quarti di finale. Per il secondo anno di fila dunque sarà ancora…Ankara, appuntamento domani alle 16 con diretta su Dazn. Un anno fa i turchi si imposero 3-1 in casa e poi, dopo il 3-1 a favore della Lube all’Eurosuole Forum, la spuntarono al Golden Set. La Champions dà a Civitanova la possibilità di vendicarsi e, visti i tre precedenti avversi analoghi (ko all’andata nelle ultime 3 Champions finite ai quarti), sarà cruciale cercare di non rendere il ritorno tremendamente in salita con rimonta obbligatoria. La squadra di Blengini ieri sera è giunta in Turchia con i suoi pregi e i suoi difetti, tutti manifestatisi nel 3-2 su Cisterna, complice una prima ora sonnacchiosa e una seconda ora pregevole trascinata da Bottolo e soprattutto dai servizi di Lagumdzija e del redivivo Yant entrato al posto di Nikolov. Nel gruppo c’è anche Chinenyeze che domenica ha abbandonato il campo toccandosi un ginocchio. Già mancherà Zaytsev, vedremo se "Babar" recupererà contro una formazione tra le più insidiose d’Europa, con un cecchino come Abdel Aziz e un estroso capace di tutto (nel bene e nel male) come Ngapeth. Un team di spessore capace di far fuori nel doppio turno di spareggio lo Zaksa tri-campione continentale in carica. Solo al ritorno in Italia ci si potrà concentrare sulla Piacenza in calo (la presidentessa Curti ha smentito le voci sul possibile esonero di Anastasi). Sarà una sorta di spareggio per il terzo posto di SuperLega, attualmente le due formazioni sono appaiate sul gradino più basso del podio ma Civitanova è "avanti" perché ha vinto più partite. In caso di arrivo di più squadre a pari punti infatti il regolamento prevede questi criteri: maggior numero di incontri vinti; migliore quoziente set; migliore quoziente punti. La Lube è certa che sarà terza in caso di arrivo a pari punti con gli emiliani proprio perché ha vinto 14 volte mentre Piacenza 11, impossibile un recupero mancando due soli turni alla fine della regular season.

Andrea Scoppa