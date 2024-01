La svolta Smartsystem: "Mastrangelo per vincere"

Paolo Tofoli non è più l’allenatore della Smartsystem Fano. "A lui va il ringraziamento per il lavoro svolto – dice una nota della società fanese – e l’augurio per il proseguo della sua carriera da allenatore". A sostituirlo sarà Vincenzo Mastrangelo (foto) che nella stagione 2021-2022 alla guida della Conad Reggio Emilia in A2 ha vinto Campionato e Coppa Italia. Mastrangelo viene dalla Gioiella Taranto in Superlega. "La società ha legittimamente deciso di cambiare – spiega il presidente della Virtus Emidio Cennerilli – per dare una svolta ad una stagione che non riteniamo soddisfacente dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Non saremmo mai arrivati a prendere questa importante decisione se non fossimo convinti di avere una rosa assolutamente competitiva ed attrezzata per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Rosa che mettiamo nelle esperte mani del Mastrangelo al quale va il nostro benvenuto ed al quale auguriamo buon lavoro". E su Mastrangelo il massimo dirigente dei biancorossi avvisa: "Faremo una presentazione a breve, dopo la gara di Coppa Italia a San Giustino di oggi. La squadra è partita ieri e non c’è stato tempo per organizzarla prima".

Quanto al nuovo coach, spiega Cenerilli, "arriva da una esperienza in Superlega, ha vin to con Reggio Emilia campionato e coppa Italia in serie A2, è un allenatore di grande esperienza che abbiamo chiamato per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione". Ovvero la promozione. Ma ora bisogna pensare alla gara di Coppa Italia di oggi alle 20,30 a San Giustino. Una partita da dentro o fuori. La Smartsystem Fano è chiamata al primo vero appuntamento della stagione facendo visita all’Erm Group San Giustino, in un match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Non ci sarà gara di ritorno pertanto per la squadra del neo coach Vincenzo Mastrangelo si tratta già di una sfida decisiva per l’accesso alla final four. I virtussini affrontano questa sfida con la novità legata all’arrivo del nuovo tecnico e al ritorno, seppur a fatica, alla vittoria (Napoli) esterna che mancava dal 29 ottobre scorso (3-2 a Bari): "L’ultimo successo – afferma capitan Raffa – dimostra che anche fuori casa possiamo dire la nostra. Nonostante le difficoltà incontrate abbiamo dato prova che possiamo fare tanto e sfruttare bene anche la panchina, come dimostrato da Pietro Galdenzi a Napoli. Ribadisco, anche se non ce ne fosse bisogno, che la Virtus tiene tanto alla Coppa Italia".

Sulla stessa linea d’onda anche Pietro Margutti, altro protagonista di Napoli: "Inizio gara da dimenticare, ma ottima reazione. Ora testa alla Coppa Italia, trofeo al quale teniamo". L’Erm Group San Giustino, che ha già sconfitto Fano in campionato (3-1), non ha bisogno di presentazioni: la squadra allenata da Bartolini (senza Marzolla e Wawrzynczyk) è reduce da un incoraggiante 3-1 su Lagonegro e vuole a tutti i costi sfruttare al meglio il fattore casalingo. Certo dell’impiego Skuodis per Marzolla, se Wawrzyczyk non dovesse recuperare ecco pronto Salvatore Cozzolino che, nell’ultimo match casalingo, ha dato un apporto importante. La Smartsystem scenderà in campo al completo.

Beatrice Terenzi