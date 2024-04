La zampata della Lube. Balaso: "Ci serviva questa vittoria. Quante insidie domani a Piacenza»

La Lube s’è desta. Smarriti e stralunati nelle precedenti due sconfitte, i biancorossi sono tornati a giocare a pallavolo con qualità, intelligenza e difesa, rispedendo nel Lazio con un 3-0 lampo il Cisterna Volley. In 72’ la squadra ha fatto vivere a Romano Giannini la prima vittoria da capoallenatore e soprattutto si è tenuta in corsa per la semifinale del girone di questi Playoff 5° Posto. Domani sera a Piacenza, contro la formazione leader del raggruppamento avendo sempre vinto e già qualificata (11 punti, 10 per Verona anch’essa qualificata), Civitanova dovrà cercare di rimanere tra le prime quattro. Ora è terza a quota 6, proprio Cisterna è a 4 e Padova a 3 e avanzano in quattro alle semifinali che si giocano in gara secca in casa della meglio piazzata.

Balaso, domenica una rara vittoria stagionale 3-0 annichilendo l’avversario.

"Sì, era quello che ci serviva dopo le sconfitte e per ritrovare serenità".

Se sarà semifinale giocherete comunque in trasferta a Piacenza o a Verona, domenica pertanto potrebbe essere stata l’ultima uscita casalinga. Anche se la stagione è stata negativa, volevate finirla bene davanti ai tifosi?

"Sì, anche se siamo consapevoli che non verrà ricordata con piacere".

Per lei domenica quasi un pomeriggio di riposo, addirittura solo 5 ricezioni…

"In effetti sono stato quasi spettatore perché abbiamo battuto molto bene e quindi Cisterna si è trovata davanti il nostro muro e a sua volta ha servito poco. Sicuramente mercoledì a Piacenza sarà ben diverso".

Gli emiliani a parte Leal stanno giocando con tutti i migliori e stanno dimostrando di tenerci a questa competizione minore. Per voi il vero stimolo è la possibilità di chiedere poi il ripescaggio in Coppa Cev?

"Beh sarebbe una coppa più prestigiosa. Piacenza è già qualificata ma credo vorrà essere prima per avere il fattore campo anche nell’eventuale finale e quindi non farà sconti".

L’impresa di Monza che prima ha estromesso voi ormai ex campioni d’Italia e poi Trento ormai ex campione d’Italia, allevia un po’ il dispiacere per l’eliminazione nei quarti?

"Non cambia un granché perché comunque sapevamo del valore della Mint e l’ha appunto ridimostrato. Gioca bene ma soprattutto è tosta ed ha un gruppo affiatato".

Tra i protagonisti anche quel Loeppky che verrà alla Lube…

"Un atleta proprio completo, sa essere equilibrato ma anche imprevedibile con tanta varietà di colpi".

Perugia riuscirà ad aver la meglio sui brianzoli?

"La Sir ha già vinto molto in stagione, è favorita ma sarà dura contro questa Monza".

Andrea Scoppa