Lagumdzija guarda avanti: "Lube, che attacco con Nikolov"

"L’incontro è girato a nostro favore quando abbiamo cominciato a battere bene". Il top scorer, Mvp dell’incontro e trascinatore della Lube sabato sera nel 3-1 contro la Sonepar, Adis Lagumdzija, ritiene che il servizio sia stata la chiave di volta, il fondamentale che ha permesso ai biancorossi di bagnare con un successo da 3 punti l’esordio in SuperLega. Non è stata una Lube perfetta e non poteva esserlo tra le tipiche incognite del turno inaugurale, tanto più avendo cambiato molto in estate e presentandosi priva di Nikolov, Podrascanin (che potrà essere impiegato dalla quarta giornata) e con Chinenyeze non a posto fisicamente. Ci ha pensato l’opposto bosniaco naturalizzato turco a risolvere la pratica, sfoderando una prova da 25 punti. Pensare che un anno fa invece cominciò l’avventura a Civitanova con un pessimo 6/21 (soli 6 punti) sempre all’Eurosuole Forum contro Monza. Un avvio completamente diverso. "La prima partita ogni anno è sempre insidiosa – afferma il 25enne – e nei primi due set non abbiamo espresso la miglior pallavolo, credo che dovevamo scrollarci di dosso un po’ di ruggine".

La gara si è decisa nel rocambolesco terzo set?

"Sono d’accordo, è stato decisivo".

A livello tecnico siete cresciuti in battuta, 13 gli errori nei primi due set e solo 6 negli altri due parziali.

"Sì, dovevamo riabituarci e pian piano ci siamo rilassati riuscendo a mettere in difficoltà la loro ricezione".

Per lei una delle migliori prestazioni da quando veste la maglia della Lube. Solo in altre due occasioni della passata regular season, contro Perugia e a Piacenza, era stato più prolifico. Stavolta ha pure schiacciato con un 62% di precisione che è roba da centrali.

"Sì, è andata bene a livello personale e spero che ne arriveranno altre di performance così, anche da 30 punti. Rispetto all’anno scorso ho potuto allenarmi con la squadra per più tempo prima del campionato e sono arrivato più pronto".

Sembra già buona l’intesa con Boninfante, è così?

"Vero, mi sto trovando bene con Mattia".

Anche perché senza Nikolov avrà più responsabilità offensive.

"Spero che Alex possa darci presto una mano perché con lui in campo abbiamo un attacco che può mettere paura a tutti".

In conclusione, domenica avete la trasferta in Lombardia per affrontare l’Allianz Milano che è la squadra che forse ha cominciato peggio il campionato cadendo 3-0 a Taranto. Il risultato più a sorpresa del turno inaugurale?

"Non me lo aspettavo, però Taranto ha giocato davvero in modo incredibile. Domenica ci troveremo di fronte tutta un’altra Milano".

Andrea Scoppa