Lagumdzija. "Le ultime vittorie ci hanno dato smalto»

Alla vigilia Adis Lagumdzija, opposto della Lube, si è espresso così: "Le vittorie casalinghe con Milano in Coppa Italia e Verona in SuperLega ci hanno dato smalto, ma la speranza è quella di vincere lontano dalle Marche in campionato. Abbiamo la testa più libera – dice il giocatore – grazie al buon piazzamento in classifica e vogliamo ripetere la prova di domenica scorsa a muro e in difesa. La mia centesima partita in regular season? Un bel numero".

Dall’altra parte ecco Willber Rivas, lo schiacciatore di Cisterna: "Sono molto contento di aver giocato contro la Sir Susa Vim Perugia, una delle formazioni più forti con una grande tifoseria. Non ci aspettavamo quel risultato ma siamo determinati a migliorare e continueremo a farlo. La Cucine Lube Civitanova è una squadra forte, all’andata è arrivata la sconfitta, ma ci stiamo allenando bene, siamo determinati a fare meglio contro di loro e in tutto il girone di ritorno".

an. sc.