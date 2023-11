L’albo d’oro. L’ultimo successo risale al 2014

Da quando nel 2016 è stato stabilito di assegnare la Supercoppa con la formula della Final Four, la Lube non l’ha mai alzata. Il club biancorosso si è preso il trofeo 4 volte. È accaduto nel 2006 a Pesaro per 3-1 contro Cuneo, nel 2012 a Modena al tie-break su Trento e ancora al 5° set nel 2014 a Brindisi contro Piacenza. Nel 2008 a Firenze l’unica gioia nella competizione partecipandovi per il successo nella precedente Coppa Italia, nell’ultimo atto la Lube fu superiore ai tricolori trentini per 3-0. In 4 occasioni l’allora formazione maceratese era finita ko in finale. Col nuovo formato Civitanova ha avuto in Perugia la bestia nera, avversaria vincitrice in finale nel 2017, nel 2020 (andata e ritorno) e di nuovo 12 mesi fa.

an. sc.