L’allenatore Enzo Sideri. "Dal palazzetto deserto al gruppo vincente»

Qualche volta la storia si ripete, ma di rado a scriverla a distanza di anni è la stessa persona. Accade all’allenatore Enzo Sideri che più volte a guidato ai successi la squadra: "Sono passati solo pochi mesi da quando, con Mauro, in un palazzetto deserto, ci chiedevamo se saremmo riusciti a mettere insieme un gruppo di ragazzi che ci permettesse di partecipare al campionato. Siamo partiti a settembre con una decina di ragazzi. Nel corso del tempo il gruppo è aumentato di numero, sono tornati in palestra atleti che avevano vestito la maglia in passato. Con il passare del tempo, il gruppo ha acquisito consapevolezza. Oggi Città di Castello ha di nuovo la sua squadra di pallavolo".