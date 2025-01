L’ALTRA partita. Alle 16.15 è l’ora di Perugia-Verona

La due giorni inizierà oggi alle 16.15 con Perugia – Verona, sfida tra la Sir prima al giro di boa e gli scaligeri quarti. Gara scorbutica per gli umbri campioni d’Italia e detentori del trofeo anche perchè l’ambiente appare nervoso intorno a coach Lorenzetti, a prescindere dai due ko di fila in regular season. Anche oggi Perugia dovrà fare a meno di Plotnytskyi, fastidiosissimo al servizio, ma almeno dovrebbe recuperare Ben Tara (foto). Attenzione a Verona, come la Lube outsider della competizione e quasi debuttante, visto che aveva raggiunto la semifinale 20 anni fa quando il formato era diverso. Se parliamo di talento i ragazzi di Stoytchev non sono secondi a nessuno tanto da aver passato i quarti eliminando Piacenza. Molto dipenderà dalle prestazioni di Mozic e ancor più di Keita, capocannoniere della SuperLega.