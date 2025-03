L’analisi del ko della Lube: "Il servizio ha fatto la differenza"

"La differenza l’ha fatta il servizio che è l’arma in più del Lublin". Anche Giampaolo Medei a fine gara ha rimarcato la strepitosa prestazione dei polacchi in battuta nella finale di andata della Challenge Cup. I padroni di casa allenati da Massimo Botti, ex tecnico di Piacenza, hanno firmato più del doppio degli ace di Civitanova (13 a 6) pur sbagliando lo stesso numero di servizi, 21. Si può dire "beh non è strano avendo in campo un fuoriclasse della specialità come Leon". Sì ma non solo il cubano naturalizzato polacco, anche altri hanno sfoderato siluri pazzeschi, come Sawicki e l’ottimo centrale McCarthy. Sia chiaro, la Lube non è stata sorpresa dal valore del Lublin, anzi questo duello è sempre stato ritenuto la finale annunciata e il Lublin è quarto nella Plusliga, campionato competitivo quanto la SuperLega, così valido che ben 3 team sono tra le 8 nei quarti di Champions. Poi sì, c’è il fattore Leon. A 31 anni non avrà più le doti di salto del passato, ma ogni volta che vede Medei pare proprio destinato a provocargli dispiaceri. Nella precedente esperienza del tecnico sulla panchina della Lube, lo schiacciatore trascinò lo Zenit Kazan nel 2017 in competizioni ben più importanti, come la finale di Champions e poi quella del Mondiale. Detto del servizio dei rivali e ricordato le difficoltà della Lube in ricezione, forse però il vero cruccio sta nella gestione del 4° set, un parziale che la Lube conduceva 21-18. Troppe le ingenuità commesse nel finale, con il rientrato Loeppky (perché rimetterlo?) a sprecare due chance, poi gli errori di Bottolo e il muro preso da Nikolov. Un rammarico non da poco, perché prendendo anche solo un punto sarebbe stato tutto diverso mercoledì nel ritorno all’Eurosuole Forum. "A tratti non siamo stati lucidi – ha ammesso Medei – anche in una fase cruciale del quarto set che ci vedeva avanti di tre punti. Il nostro è un momento delicato perché abbiamo perso due partite di fila senza sfruttare delle occasioni importanti".

Particolare invece la spiegazione di Lagumdzija. L’opposto non è stato negativo come altri compagni, ma ancora una volta non ha inciso. "C’è parecchia pressione sulla squadra perché abbiamo molto da perdere, nei playoff e in Challenge" ha affermato. Crediamo che i polacchi mercoledì non avranno lo stesso ritmo in battuta, però la Lube dovrà imporsi 3-0 o 3-1 e poi sperare nel Golden Set. Insomma dovrà essere perfetta. E a proposito di vietato fallire, ora testa ai playoff Scudetto: domenica gara2 contro l’Allianz e a Milano si deve riportare la serie in parità.