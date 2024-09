L’analisi di coach Medei. "Alla Lube non ho chiesto rinforzi. Podrascanin? Un’opportunità»

Una settimana di doppie sedute di allenamento, interrotte da due sole mattine di riposo, condurrà la Lube all’esordio in SuperLega sabato alle 20.30 contro la Sonepar Padova. Quello dell’Eurosuole Forum sarà l’incontro inaugurale dell’80° campionato. Intanto domenica è stato assegnato il primo trofeo stagionale e Perugia ha alzato la Supercoppa battendo 3-2 Trento. Terminate le amichevoli con il successo 3-1 su Modena sabato a San Severino, facciamo il punto in casa biancorossa parlando con il tecnico Giampaolo Medei.

Coach, finite i sette test di pre-season, cosa l’ha soddisfatta in particolare?

"La coesione e non intendo solo l’aspetto psicologico, la ricerca dell’amalgama da parte di un gruppo assai rinnovato, mi riferisco all’organizzazione di gioco".

E cosa non le è piaciuto o comunque deve essere migliorato?

"Non siamo stati sempre continui. È successo nel terzo set contro Modena ad esempio. Ci può stare un calo in questa fase della stagione ma non si può calare troppo, la squadra non può scendere sotto un certo livello".

Ha visto la finale di Supercoppa?

"Certamente".

Che ne pensa della vittoria perugina?

"È stata una gara altalenante e ha dimostrato che anche due team che hanno cambiato poco, non possono essere rodati e a puntino ora, gli alti e bassi sono inevitabili. Il fatto che Ishikawa sia stato eletto Mvp, visto che è entrato solo dopo che Plotnytskyi si era fatto male, dice quanto Perugia sia infinita. Può permettersi dei lussi come nessun altro club".

La Lube non è a quel livello ma intanto si è rafforzata con il ritorno di Podrascanin..

"Marko ci porta qualità tecnica notevole e aggiunge esperienza in un gruppo giovane. Ci rende più competitivi".

Sarà difficile a a ridosso della SuperLega togliere un altro centrale dalla rosa.

"Di questo bisogna parlarne con la società che so si sta muovendo. Io posso solo dire che quando abbiamo progettato la squadra in primavera, ero contento dei 4 centrali che avevo. Non ho chiesto rinforzi. Poi è venuta fuori questa opportunità".

Sabato si comincia contro Padova. Che partita vi attende?

"Rognosa, l’esordio è sempre un’incognita e ancora di più se la tua squadra è stata parecchio modificata. Padova ha fatto bene nei test estivi, ha un libero come Diez che conosco bene ed è il secondo della Francia e ha sostituito l’infortunato Stefani con Masulovic che è fastidioso".

A proposito di infortunati, Nikolov e Chinenyeze saranno del match?

"Alex no, è troppo presto e non vogliamo correre rischi. Babar va valutato giorno per giorno ma mi auguro ce la faccia".