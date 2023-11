L’anticipo. Monza non ha tempo per riposare. Stasera cerca conferme a Verona

La Mint Vero Volley Monza torna in campo per l’anticipo della quinta giornata di Superlega. La squadra di Eccheli, reduce dalla vittoria al PalaPanini con Modena, fa tappa alle 20.30 al Pala AGSM Aim, casa di una Rana Verona da non sottovalutare. L’occasione è ghiotta per i brianzoli che in caso di vittoria da tre punti aggancerebbero Piacenza in vetta alla classifica. "Confermare una prestazione come quella di Modena sarebbe importante", ha dichiarato coach Massimo Eccheli alla vigilia.Andrea Gussoni