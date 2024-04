Le convocazioni del ct De Giorgi, in gruppo anche Sani (Verona) e Gaggini (Monza). Nations League: torna Anzani e Bovolenta c’è

Ci sono alcune novità uscite dal campionato tra i convocati azzurri chiamati ieri dal ct Ferdinando De Giorgi per la prossima Volleyball Nations League maschile, che deve confermare il ranking azzurro e fornire il pass per i Giochi di Parigi. L’Italia è prima tra le squadre non ammesse, la classifica decisiva sarà stilata alla fine della fase a gironi della Vnl che porterà gli azzurri dal 22 al 26 maggio a Rio de Janeiro contro Germania, Iran, Giappone e Brasile; dal 6 al 9 giugno a Ottawa contro Francia, Stati Uniti, Cuba e Canada; dal 19 al 23 giugno a Lubiana contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia. La finale a otto si terrà in Polonia a Lodz dal 27 al 30 giugno.

De Giorgi ha chiamato gli alzatori Paolo Porro, Falaschi, Giannelli (capitano) e Sbertoli; gli schiacciatori Sani, Michieletto, Recine, Gardini, Bottolo, Lavia, Rinaldi, Magalini e Luca Porro; i centrali Cortesia, Galassi, Anzani, Russo, Vitelli, Caneschi, Sanguinetti, Mosca, Di Martino; gli opposti Romanò, Gironi, Bovolenta, Sala; i liberi Balaso, Laurenzano, Catania e Gaggini.

Sono da segnalare il ritorno nella squadra azzurra di Anzani dopo i problemi cardiaci avuti nel corso del 2023, oltre alla conferma del giovane Bovolenta e l’ingresso nel gruppo di Sani (Verona) e Gaggini (Monza).