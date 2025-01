Le interviste post gara. Lorenzetti: "Andiamo avanti con fiducia»

La situazione non è ideale in casa della Sir Susa Vim Perugia, i componenti della rosa lo sanno e stanno cercando di reagire. Capita però che l’intento sia più complicato di quanto si possa pensare. Gli infortuni hanno fatto saltare gli equilibri che apparivano solidi e il gruppo mostra a una fragilità che non sembrava avere.

Il centrale argentino Agustin Loser ha ammesso: "Siamo in un momento di difficoltà, dispiace perdere, non siamo riusciti a riprenderci dopo la coppa Italia. Volevamo finire positivamente il girone della champions league. Dobbiamo accettare che il momento sia questo e lavorare per migliorare. Abbiamo qualche giorno per allenarci, poi affronteremo Taranto. Ringrazio il pubblico perché è sempre bello ed incredibile, speriamo di tornare presto alla vittoria". Il capitano Simone Giannelli ha aggiunto: "Nel quarto set ci hanno fatto dei break e noi abbiamo mollato, questo non va bene perché si può perdere, ma dal 18-18, siamo scomparsi, questo dobbiamo evitarlo perché l’errore ci sta, si può sbagliare tutto, però bisogna evitare che questo accada".

Così il tecnico Angelo Lorenzetti: "Ci sono state luci ed ombre ma i ragazzi un passo avanti lo hanno fatto, in questo momento di difficoltà bisogna anche apprezzare le cose buone. Il tie-break l’abbiamo giocato, però è un peccato perché potevamo finire bene la partita. Ci siamo dati delle regole, i ragazzi le hanno rispettate, si è visto anche nel gioco. Dobbiamo andare avanti con fiducia, non ci dobbiamo dimenticare le cose buone che abbiamo fatto".

A.A.