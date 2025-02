Serie A femminile. Numia e Scandicci. Sarà duello a distanza

Un’ottima Numia Vero Volley Milano batte al tie break la Savino Del Bene Scandicci, ma non la supera in classifica. Mentre Eurotek Uyba Busto Arsizio e Volley Bergamo 1991 subiscono due sconfitte che, alla fine, non fanno male.

Nel big match della penultima giornata di regular season, giocato in una Opiquad Arena di Monza sold out, Milano ha battuto Scandicci per 3-2 al tie break (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11). D’altronde anche gli altri due incroci stagionali erano terminati al tie break, a Firenze vinsero le toscane, nella semifinale di Coppa Italia le meneghine. E, probabilmente, le due squadre si ritroveranno di fronte anche nella semifinale scudetto. Determinanti per Milano i 19 muri (6 Danesi e 5 Kurtagic) e una Egonu da 31 punti.

La classifica recita Scandicci seconda a quota 58 punti e Milano terza a -1. Per la seconda piazza finale tutto si deciderà domani alle 20.30, con le milanesi impegnate a Chieri e Scandicci in casa contro Novara. Mercoledì sera amaro per Busto, sorpresa della stagione e che si piazzerà in sesta posizione, che, dopo aver vinto il primo set, ha subito il ritorno di Roma, con l’acqua alla gola e alla ricerca di punti salvezza, che ha sbancato la E-Work Arena per 3-1 (25-19, 24-26, 23-25, 18-25). Niente avvicinamento a Chieri, ormai irraggiungibile, per le farfalle che domani ospitano la già retrocessa Talmassons.

Lotta ma poi cede al tie break a Cuneo, squadra che aveva bisogno di punti per festeggiare la salvezza, la Volley Bergamo 1991 (25-16, 20-25, 24-26, 25-23, 18-16) che, già certa dei playoff, ha bisogno dei 3 punti domani in casa contro Firenze, squadra penultima e che giocherà alla morte la partita per provare a salvarsi, per confermare la settima posizione.

Fulvio D’Eri