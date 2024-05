Le lombarde si rafforzano. Monza, c’è Juantorena. Staforini all’Allianz. Sylla resta a Milano

Entra nel vivo il mercato delle formazioni lombarde di volley. La novità vera e propria è quella annunciata in casa Vero Volley Monza: alla corte di Massimo Eccheli, arriva l’ex azzurro Osmany Juantorena (nella foto). Lo schiacciatore, classe 1985, è chiamato a cancellare una stagione opaca a Modena e a dimostrare di poter essere ancora detrminante. "Sono molto felice di arrivare in una società come il Vero Volley, che mi sembra molto organizzata e ambiziosa, l’anno scorso la squadra ha fatto grandissime cose, e voglio aiutarla a fare altrettanto nella stagione che ci aspetta. Sono convinto che Monza sarà un’altra bellissima tappa della mia carriera: non vedo l’ora di iniziare". Al maschile, lato Allianz Milano c’è invece un gradito ritorno. La società ha salutato il secondo libero Luca Colombo e reso noto che il sostituto di Damiano Catania sarà Matteo Staforini, volto noto visto che il classe 2003 ha disputato due annate a Milano in Superlega, a cui se ne aggiunge una con la maglia della Top Volley Cisterna e l’ultima in A2 con Cuneo. Al femminile, in maglia Vero Volley Milano, confermata per la terza annata Myriam Sylla: "Mi auguro che la prossima annata sia piena di emozioni positive, non mi pongo obiettivi perchè a parlare vorrei sia il campo". Giuliana Lorenzo