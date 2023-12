Le pagelle. Balaso tiene su la baracca. De Cecco si salva con l’esperienza

Chinenyeze 6. Gara giocata un po’ a sprazzi. Ha chiuso con 10 punti, 7 in attacco (70 per cento), uno solo a muro e due al servizio.

Zaytsev 6. Magari ha commesso qualche errore, però ha retto in ricezione (41 per cento di positive e 35 per cento di perfette) e nel quinto set ha fatto sentire la sua esperienza. Per lui 13 punti, con due ace e due muri vincenti.

Lagumdzija 5,5. Ne fa 17, di punti, però è sembrato poco incisivo nei momenti-chiave del match. Tre muri, un ace e una percentuale del 32 per cento in attacco sono le cifre della sua serata.

Nikolov 6. A lui la sufficienza per i 20 punti realizzati (44 per cento in attacco, un ace e due muri). Imbarazzante però il 9 per cento in ricezione.

De Cecco 6,5. Chiaramente, quando la squadra è in difficoltà nella ricezione, il regista deve fare gli straordinari. Il capitano fa ricorso alla sua classe ed esperienza, ma non sempre riesce a fare "miracoli".

Anzani 6. Nel secondo set decide di alzare il suo muro e non ce n’è per nessuno. Alla fine i suoi "blocchi" vincenti saranno quattro, uniti però a un solo punto in attacco.

Balaso 6,5. Tiene su la baracca con una discreta ricezione (48 per cento di positive) e una serie di ottimi recuperi.

Yant 5,5. Il coach lo chiama in causa per dare respiro alla ricezione, ma non ha un buon impatto sulla partita. Anche per questo Blengini non lo rimette dentro nel finale di quarto set, quando occorreva tener testa al servizio ospite.

Motzo 5,5. Entra per battere, però non lo fa come avrebbe voluto l’allenatore: 5 servizi, due errori, nessun ace. Al tie break viene chiamato dalla panchina sull’11-11, ma sbaglia.

Bottolo ng. Per lui una fugace apparizione, sempre per andare sulla linea dei nove metri: una battuta, un errore.

Diamantini ng. Il centrale entra nel primo e nel terzo parziale, ma non può essere giudicato.