Le pagelle. Bottolo entra e dà la scossa, per Nikolov è una serata no

Chinenyeze 6,5: ha una battuta a vuoto nel secondo set quando fatica a passare (¼) ma si riscatta col 4/4 del parziale seguente. Termina con 8 punti, il 73% d’attacco ma non produce muri.

Lagumdzija 7: prova "regolare" per l’opposto che sigla 15 punti, tanto per cambiare top scorer della squadra. Li fa senza dare troppo nell’occhio ma pur sempre col buon 50%. E’ il più cercato da De Cecco, 26 attacchi per Adis.

Nikolov 5: questi avversari proprio non li digerisce. Il 2003 all’andata era stato sostituito nel primo set senza punti all’attivo e soffrendo in ricezione, stavolta viene tolto nel secondo dopo 2 muri presi. Non rientrerà più. Per lo schiacciatore appena 3 punti con 3/10.

Diamantini 5,5: in sestetto dopo un mese praticamente esatto, era stato titolare in Champions alla prima contro l’Arcada Galati. Non fa una bella partita, addirittura la finisce senza un punto (2 attacchi) anche perché non incide a muro.

De Cecco 7: il regista dà sempre l’impressione di controllare il gioco e capire i momenti del match, soprattutto chi servire e quando.

Yant 7,5: avrebbe meritato anche lui il premio di Mvp. Sempre titolare in Champions, Marlon replica la performance notevole dell’andata, autore stavolta di 13 punti con l’eccelso 71% offensivo (5/5 nel secondo set). Inoltre fa grandi difese e riceve in modo impeccabile, 69% con il 44% perfetta.

Balaso 7: solita recita del libero che infiocchetta l’ultima uscita pre natalizia pure con un punto, ovviamente in bagher. Ulteriore particolarità è che lo aveva fatto finendo a bordo campo.

Bottolo 7,5: entra per Nikolov nel secondo set e dà la scossa ad una Lube che era sotto. Ottimo al servizio, schiaccia che è un piacere tanto da realizzare in un battibaleno 8 punti col 64%. E viene premiato con l’ultimo punto un po’ fortunato nel terzo, sudato, set.

Anzani 6: entra nel secondo set e gioca tutto il terzo. Tre punti col 50%.

Motzo ng.

Andrea Scoppa