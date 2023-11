Le pagelle. Lagumdzija dà spettacolo. De Cecco e Balaso ok

Chinenyeze 7: il muro non è la sua specialità, ma con un muro il centrale fa festeggiare i vice campioni d’Italia. E suggella una prestazione brillante, specie nel tie-break dove annulla anche 2 match ball.

Zaytsev 5: era stato il migliore dei martelli a Biella, stavolta lo "zar" non sfoggia una prova stellare. O meglio comincia benissimo, poi va in calo: 19 negli ultimi due parziali. Lo score recita 13 punti cl 43% e ben 31 ricezioni.

Lagumdzija 8,5: Mvp. Il nuovo opposto dà spettacolo con 32 punti, 12 dei quali nel lunghissimo secondo set e altri 8 quando conta di più, quando si vede la stoffa del giocatore, nel tie-break. Lì respinge diversi match ball umbri e avrà l’80%. Finisce con il mostruoso 60% offensivo, 2 ace e pure 3 muri.

Nikolov 6: in ricezione non commette sbavature gravi, però Blengini lo toglie per mettere Yant. In attacco il baby va a corrente alternata, è lui che scuote Civitanova nel secondo set dopo il primo perso, però si becca 4 muri e sbaglia 6 battute. Per il 2003 ci sono 16 punti col 48%.

Diamantini 6,5: nel secondo parziale fa una brutta figura con un servizio che a malapena arriva alla rete, tuttavia sarà cruciale con un murone su Plotnytskyi sul 24-25.

De Cecco 8: oltre alla solita impeccabile regia, l’argentino compie grandi difese nel terzo set.

Balaso 7,5: in difesa clinic d’autore, nel primo set un volo è irreale.

Yant 5,5: lo schiacciatore fa 28 e in ricezione non è perfetto, su di lui i siluri che fanno sognare Perugia nel 5° set. Va detto che entrare e uscire di continuo non deve essere facile a livello di ritmo.

Motzo, Anzani, Bottolo, Thelle e Larizza ng: Anzani raggiunge le 400 gare in carriera.

a. p.