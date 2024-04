Le pagelle. Sapozhkov sbaglia troppo, rimpianto Boninfante

BRUNO 5,5: Poche responsabilità nel pessimo primo set da parte del capitano, che poi viene messo in panchina e applaude la prestazione eccellente del suo sostituto.

SAPOZHKOV 5,5: Ha sprazzi di ottima qualità, di gioco potente e talvolta intelligente (un pallonettino dietro al muro non da lui, un paio di anticipi in difesa). Però come spesso, troppo spesso accaduto in stagione, si perde nei punti difficili e quando c’è da stringere nel quarto set prende una murata sanguinosa e manda la battuta sui led pubblicitari.

DAVYSKIBA 5,5: In termini diversi, perché lui le responsabilità se le è sempre prese, vale il discorso fatto per l’opposto. Lotta, passa alcuni momenti di intuizioni straordinarie, poi nel finale sbaglia un paio di palloni che gridano vendetta e tante, troppe volte, sbaglia. Incide poco in battuta, costruisce tanto in ricezione.

RINALDI 5: Esce troppo presto, e la sua partita è sicuramente condizionata dall’indolenzimento al polpaccio.

SANGUINETTI 5: Due attacchi, due errori, panchina.

STANKOVIC 6: Non si ripete sui livelli di Cisterna, ma a muro è l’unico che lato campo Modena sa mettere le mani come si deve.

FEDERICI 6: Alcuni sprazzi in difesa, nel complesso una buona partita in ricezione pur con tre ace subiti.

BONINFANTE 7: Vero, sbaglia la misura di alcune alzate tra cui quella del 23-23 nel quarto a Davyskiba. Ma ha personalità da vendere, coraggio, intuizioni. Peccato non averlo visto più spesso e non poterlo rivedere ancora.

BREHME 7: Entra e con Boninfante costruisce un’intesa che fa risorgere il cambiopalla di Modena, anche se a muro ancora deve mangiarne, di bretzel.

PINALI R 6: Un premio al piglio avuto in campo, con un secondo set nel quale indovina anche un paio di attacchi molto pregevoli.

ALL. GIULIANI 5,5: Manca il guizzo finale, forse Modena lo avrebbe meritato. Le incertezze sui palloni caldi sono rimaste le stesse da ottobre.

a.t.