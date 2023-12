LE PAGELLE. Spettacolo Nikolov,. Yant crea e distrugge. Bene Lagumdzija

Balaso 6: partita sufficiente la sua, comincia il primo set con qualche errore non da lui ma nel corso del match si riscatta trovando una ricezione sempre più pulita.

Motzo 6: poco tempo in campo, si mette a disposizione della squadra.

Zaytsev 7: il tabellino finale recita un solo punto per lo Zar, punto che però arriva nel momento più importante a chiudere i conti nel quarto set.

Lagumdzija 6.5: parte fortissimo, nel primo set è lui il riferimento in attacco poi cala un po’. Ma quando la palla scotta si va spesso da lui per risolvere le situazioni più complicate.

Nikolov 7: partenza in sordina, qualche errore di troppo e una difficoltà a trovare il ritmo. Quando però riesce a entrare bene nel match dà vita ad uno spettacolo.

Diamantini 6.5: non lo si vede molto ma lo si sente eccome. La sua presenza in campo è sempre molto importante per Civitanova.

De Cecco 6.5: fiuta i momenti del match, capisce sempre dove deve andare per cercare la soluzione giusta. Cerca di coinvolgere tutti per mettere in moto tutte le armi della Lube.

Anzani 6: non era una partita facile per lui, lotta e combatte ma non sempre con la necessaria lucidità.

Bottolo 6: presente in tutti e 4 i set per senza lasciare un gran segno.

Larizza 6: anche lui porta il mattoncino per la vittoria finale.

Yant 6.5: distrugge e crea, ci sono momenti in cui sembra davvero inarrestabile ed altri in cui commette errori elementari, ma il talento è cristallino.

Blengini (all.) 6.5: che non sarebbe stata una gara semplice il tecnico della Lube lo aveva previsto già alla vigilia ed aveva ragione. Bravissimo a tenere la squadra calma e concentrata anche nei momenti più complicati ed alla fine arrivano tre punti pesanti.