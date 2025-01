Le parole di Nikolov. "Centriamo subito la qualificazione»

Miglior realizzatore del match d’andata con 23 punti, notevole quando è subentrato a Lagumdzija domenica contro Verona agendo da opposto, Aleksandar Nikolov ha parlato della sfida di ritorno col Groningen: "Sarò telegrafico come dovremo cercare di essere essenziali in campo contro il Groningen. A mio avviso è indispensabile presentarsi concentratissimi, resettando tutto quello che è accaduto nel fine settimana a Bologna. Il nostro obiettivo dev’essere quello di mettere pressione agli avversari cercando di archiviare il discorso qualificazione nei primi due set, cioè quelli che bastano per passare il turno, per poi dosare le forze e avere più energie in vista della battaglia sportiva di domenica a Piacenza". Curiosità, secondo i tabellini ufficiali della Lube risultava autore di 23 punti col 55% due settimane fa in Olanda, invece la Cev, la federazione europea, gli aveva assegnato 21 punti e con un più basso 48% d’attacco. Identici ace e muri, rispettivamente 2 e 3.

Andrea Scoppa