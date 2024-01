Le regine dell’a1. È Paola Egonu l’Mvp di dicembre

La nuova vita all’Allianz Vero Volley Milano è cominciata alla grande. Paola Egonu che, al di là della sconfitta in Supercoppa, sta vivendo una stagione da protagonista in Italia. Grazie alle sue prestazioni, l’opposta azzurra è stata infatti nominata Mvp of the Month del mese di dicembre della Serie A1 Tigotà: 105 punti con il 48,5% in attacco per lei, con 16 muri, 6 ace e 2 premi Mvp contro Vallefoglia e Busto Arsizio.