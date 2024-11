Le richieste di coach Medei. "Voglio una Lube più continua sul campo del fortissimo Perugia»

Lube, quanto sei lontana dai più forti? La 6ª giornata riserva ai biancorossi la trasferta al PalaBarton per misurarsi contro i padroni di casa e padroni della SuperLega: Perugia. Coach Medei ritrova quella Sir che di fatto gli costò la panchina nella prima esperienza a Civitanova. Vero che il tecnico si dimise dopo un tonfo a Milano a dicembre, ma contro gli umbri la Lube aveva perso 3 delle 6 finali raggiunte: Supercoppa 2017, Coppa Italia 2018 e Scudetto 2018. Medei ritrova anche quell’aria di trasferta che finora non ha prodotto buone cose per la sua Lube, caduta in entrambe le uscite, senza prendere punti e offrendo prove non sufficienti. Urge provare ad invertire la rotta, urge una risposta diversa almeno come gioco e forza mentale, poi pazienza se andrà male contro i campioni d’Italia e del mondo. Perugia quest’anno appare più completa di quella che la scorsa stagione ha vinto ogni competizione. Il fanese Lorenzetti ha saputo creare un gruppo e inculcare la giusta mentalità. E se in estate perdi Leon (ormai in fase calante) e prendi Ishikawa e il re dei muri Loser.... Sir imbattuta avendo alzato anche la Supercoppa contro Trento, 14 i punti che valgono la vetta del campionato assieme a Piacenza. Oggi dovrebbe recuperare Giannelli che ha saltato due gare per un risentimento muscolare.

I punti di Civitanova sono 9 in SuperLega, la Lube si presenterà al PalaBarton al completo, con un Nikolov che sta recuperando la miglior condizione e pian piano ridarà al team potenza offensiva. Probabile che oggi ripartirà titolare Bottolo. "Andiamo a Perugia con lo spirito di chi affronta la pretendente più accreditata per la vittoria del titolo – afferma Medei – ma per noi sarà un test importante perché nelle due trasferte non siamo riusciti a ottenere quanto volevamo sul piano della classifica e dal punto di vista tecnico. Abbiamo bisogno di fare un passo avanti. Dobbiamo crescere in quanto a continuità e vogliamo farlo in un campo complicato contro avversari fortissimi. Voglio vedere come si comporterà la squadra e se riusciremo a esprimerci al nostro livello lottando fino alla fine per ottenere la vittoria. Mi aspetto dai miei concentrazione e aggressività".

Le formazioni

Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Plotnytskyi e Ishikawa; centrali Russo e Loser; libero Colaci. A disp.: Zoppellari, Herrera, Semeniuk, Cianciotta, Solè, Candellaro, Piccinelli.

Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disp.: Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto.

Andrea Scoppa