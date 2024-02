"Le storie di resilienza di atleti contro avversità: il racconto di Marco Fantasia su Rai Sport"

Marco Fantasia, apprezzato giornalista di Rai Sport, ha raccontato bene nel suo Golden set. storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare (DFG Lab) le vere storie di atleti che hanno reagito a gravi malattie come il cancro e la sclerosi multipla, alla depressione, all’anoressia e alle ossessioni di uno stalker costruendo sulle proprie fragilità la forza per ripartire nello sport, ma soprattutto nella vita.