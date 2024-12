Volley A1 donne. Megabox, Perugia nel mirino. Pistola: "Recuperare i punti persi»

Seconda partita casalinga consecutiva per la Megabox che giovedì 26 dicembre alle 17 ospita la Bartoccini-MC Restauri Perugia. Le tigri, ottave con 18 punti, sono al quinto tie-break di fila, l’ultimo perduto in casa contro il Bisonte Firenze, mentre Perugia è reduce dalla sconfitta in tre set sul campo di Bergamo, ed è undicesima in classifica con 11 punti. Sia le umbre che le stesse pesaresi sono a caccia di punti, le une per staccarsi il più possibile dalla zona retrocessione, le altre per conservare la propria posizione in chiave play-off. Così presenta la partita l’allenatore Andrea Pistola: "Per noi si tratta di un incontro molto importante, perché vogliamo recuperare i punti persi sabato scorso con Firenze e non perdere troppo terreno in classifica". Ma come dice lo stesso tecnico biancoverde: "Non sarà affatto semplice, Perugia è una squadra ostica, con un riferimento importante come Anett Németh che dovremo cercare di arginare il più possibile". E chiude: "Da parte nostra, dovremo trovare soluzioni migliori in attacco, sabato abbiamo faticato troppo e siamo stati punti da un’avversaria più cinica di noi". E’ un Vallefoglia che sta crescendo di partita in partita. L’incontro del 26 dicembre con Perugia sarà trasmesso in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv).

b. t.