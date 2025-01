L’europa chiama. Domani in campo per la Challenge

Il clima è ancora quello della festa, domenica sera si sono fatte le ore piccole, ma già domani la Lube è chiamata a ritrovare energie e stimoli perché si torna in campo. L’Europa chiama. Alle 20.30 all’Eurosuole Forum si disputa il ritorno dei quarti di finale di Challenge Cup contro gli olandesi del Nova Tech Lycurgus Groningen. Balaso e compagni (curiosità, è stata la prima volta per un libero eletto Mvp in finale di Coppa Italia) lo giocheranno dopo aver espugnato 1-3 il MartiniPlaza, cogliendo la quinta affermazione su altrettante gare della competizione continentale. Per approdare alla semifinale non sarà nemmeno obbligatorio imporsi, ai biancorossi basterà prendersi due set. In caso di qualificazione Civitanova affronterà la compagine che uscirà vittoriosa tra Ankara e Salonicco, all’andata in Grecia è terminata con un perentorio 1-3 dei turchi. Proprio da ieri è possibile acquistare il biglietto anche al botteghino oltre che online sul circuito Vivaticket, ci si può recare all’Eurosuole dalle 17 alle 19 e domani dalle 18.30.