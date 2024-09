L’Italia d’oro del volley a Ballando con le stelle

Roma, 24 settembre 2024 – Le ragazze d’oro sono pronte a brillare di nuovo. Dove se non a ‘Ballando con le stelle’? Dopo le meritate celebrazioni per la medaglia olimpica tra Quirinale e Palazzo Lateranense, la Nazionale di Pallavolo femminile sarà ancora protagonista, questa volta in prima serata sulla tv di stato.

Sette delle tredici azzurre, che hanno conquistato la prima storica medaglia d’oro olimpica a Parigi, saranno le ospiti d’onore (sabato 28 settembre) al programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Non ci sarà il ct Julio Velasco, grande appassionato di tango. Ma a reggere la scena ci penseranno Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr.

Le azzurre infatti, dopo aver giocato la Supercoppa Fineco (ore 18 al Palazzo dello Sport di Roma, diretta Rai 2) con le rispettive squadre Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, si trasferiranno all’Auditorium Rai del Foro Italico per prendere parte alla prima puntata della diciannovesima edizione del popolare programma televisivo del sabato sera di Rai 1.