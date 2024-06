L’Italia sfida. Giani, a caccia del pass olimpico

Le ragazze ci sono quasi, manca solo l’aritmetica. I maschi ci proveranno da stanotte, a completare una rincorsa al pass che è quasi una formalità, ma come tale pretende che siano rispettati tutti i passi. Alle 2 di stanotte (diretta Dazn e Vbtv) di fronte ci sarà una delle favorite per i prossimi Giochi, la Francia allenata da Andrea Giani, in un derby delle panchine con l’altro Fenomeno Fefé De Giorgi, poi nelle altre gare della seconda fase l’Italia affronterà nell’ordine Stati Uniti, Cuba e Olanda, nessuna delle quali è un avversario propriamente comodo.

A Ottawa, in Canada, gli azzurri cercano di mantenere la posizione nel ranking che incoraggia alla tranquillità, perché al momento l’Italia sarebbe la prima squadra qualificata con quattro posti ancora a disposizione. Se il ranking fosse fissato oggi, gli azzurri si unirebbero alle squadre che già hanno il pass insieme con Slovenia, Argentina e Cuba, ma la classifica valida sarà quella dopo la terza settimana, alla chiusura della prima fase della Vnl, e siccome i punti in palio cambiano ogni volta in base ad un algoritmo, è impossibile dire oggi quante gare mancano alla qualificazione. Anche se 123,5 punti di vantaggio sulla Serbia, che oggi sarebbe la prima non qualificata, come direbbe Catalano è meglio averli che non averli.

Le altre gare dell’Italia si terrano sempre nel giovedì italiano, ma alle 22,30 contro gli Usa, poi venerdì 7 alle 17 contro Cuba e domenica 9 sempre alle 17 contro l’Olanda.

Per questa tappa De Giorgi ha convocato gli schiacciatori Lavia, Recine, Michieletto e Porro, gli alzatori Giannelli e Sbertoli, i liberi Balaso e Laurenzano, i centrali Sanguinetti, Galassi, Anzani e Russo, gli opposti Romanò e Bovolenta.