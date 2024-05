Lo schiacciatore Yant saluta la Lube. Lo Zenit San Pietroburgo sull’atleta: "Non è un addio, ma un arrivederci»

Altro addio in casa Lube, questo forse un arrivederci. Ieri il club ha salutato ufficialmente Marlon Yant, terza uscita dopo quelle di De Cecco e Anzani. Non è una notizia inattesa, anzi la partenza dello schiacciatore cubano è stata la prima a trapelare mesi fa quando si è saputo della ricca offerta dello Zenit San Pietroburgo (ieri sul Carlino il dg Cormio ha specificato che l’offerta d’ingaggio è il triplo di quanto percepiva alla Lube), tuttavia è una uscita importante. L’atleta classe 2001 infatti era alla Lube dal 2020, arrivato giovanissimo e il club lo aveva "parcheggiato" per un anno allo Chaumont sotto coach Prandi. Seppur chiuso da stelle come Juantorena e Leal, aveva subito fatto intravedere lampi di talento portando molti a ritenere che la Lube avesse già in casa l’erede di Osmany. Invece non lo è diventato a causa della discontinuità, talvolta quasi svogliato in regular season ed ha pagato poi l’arrivo di Nikolov che gli ha tolto spazio (unitamente ai vincoli sul numero degli italiani/stranieri in campo). È però stato il vero barometro del team nel 2022/2023, nonché gran trascinatore in alcune gare cruciali come gara4 della semifinale a Milano o in gara4 di finale contro Trento. E poche settimane fa ha prima spinto Civitanova da 0-2 a 2-2 nei quarti contro Monza (51 punti in due partite), poi è stato decisivo nella finale Playoff 5°Posto. Yant lascia la Lube con 2 Scudetti e una Coppa Italia. Nella nota stampa diramata ieri dal club, lo schiacciatore ha ribadito quanto anticipò al Carlino il 20 marzo, ovvero che potrebbe trattarsi di un arrivederci. "Quando abbiamo vinto i Playoff 5° Posto non riuscivo a trattenere le lacrime, in parte per aver contribuito a centrare un obiettivo che solo pochi giorni prima sembrava complicato, in parte perché sapevo di aver chiuso l’avventura alla Lube. Questi quattro anni a Civitanova mi hanno aiutato a diventare uomo, a migliorare la tecnica e a gestire le doti atletiche. Qui ho trovato un gruppo unito e, nelle prime stagioni, una famiglia cubana nel roster. Ora sento il bisogno di una nuova parentesi, ma è un arrivederci! Devo molto al club, ripensare ai cori dei tifosi mi farà tornare il sorriso nei momenti difficili".

Sempre nel reparto dei martelli, se ne andrà anche Zaytsev. La trattativa con la neopromossa Grottazzolina svelata in anteprima sabato, a quanto ci risulta è ben avviata. A favorirla c’è la volontà dello "zar" di restare a vivere qui, ma sappiamo che le parti sono vicinissime anche sul piano economico. Zaytsev tornerebbe ad agire da opposto ed avrebbe solo chiesto alla dirigenza garanzie dal punto di vista dì tecnico prima di firmare, insomma un mercato da SuperLega.

Andrea Scoppa