Lo spettacolo della Champions . Solita Allianz, in Serbia detta legge

di Andrea Gussoni

Quinta partita e quinta vittoria per l’Allianz Vero Volley Milano in Champions League. Le ragazze di coach Marco Gaspari, reduci da quattro successi senza aver perso neanche un punto tra cui quello in casa delle campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul, hanno concesso il bis con le campionesse di Serbia dello Jedinstvo Stara Pazova, già sconfitte tra le mura amiche all’esordio nella fase a gironi e schiantate in un’ora e un quarto di gioco con un secco 0-3. La squadra del Consorzio, che è in striscia positiva da dieci incontri anche in serie A1, ha confermato il suo grande stato di forma contro una rivale ampiamente alla sua portata ma che visti gli ultimi risultati (tra cui il successo con le francesi ottenuti non andava sottovalutata.

Anche per questo il turnover è stato ragionato nostante il calendario proponga già sabato il big match sul campo della Savino del Bene Scandicci (a sua volta impegnata ieri sera nella massima competizione continentale). In attesa del grande appuntamento di Firenze in cui si troveranno a duellare Paola Egonu e Ekaterina Antropova, ovvero i due opposti della Nazionale che è stata affidata a Julio Velasco dopo l’esonero di Davide Mazzanti, in terra bulgara proprio Paola Egonu è stata confermata titolare. Il problemino fisico accusato contro l’Itas Trentino si è rivelato quindi davvero di poco conto e la donna simbolo del nostro movimento ha schiacciato le meno quotate avversarie, chiudendo ancora una volta da top scorer con 16 punti. In doppia cifra anche Dana Rettke a quota 13 e Kara Bajema (preferita a Nika Daalderop) con 11 palloni messi a terra. Milano grazie a questo successo si è confermata al primo posto del suo girone a punteggio pieno e ha sostanzialmente ipotecato la qualificazione diretta ai quarti di finale che non è però ancora matematica: martedì prossimo all’Allianz Cloud arriveranno le turche del VakifaBank Istanbul, con sete di rivincita e sogni di sorpasso in quella che, visti i precedenti delle scorse stagioni, sta diventando una classica della pallavolo europea. Orro e compagne cercheranno di completare l’opera, difendendo un primato che permetterebbe loro di evitare il turno di playoff. In un calendario così congestionato, con anche la Coppa Italia alle porte, non sarebbe un dettaglio. Senza dimenticare che vincere aiuta a vincere e sarebbe bello mantenere un ruolino di marcia impressionante: quest’anno Milano ha perso (due volte, una in Supercoppa e una in serie A1) solo con la Prosecco Doc Imoco Conegliano. In attesa del prossimo scontro diretto che non sarà l’ultimo.

JEDINSTVO STARA PAZOVA-ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (14-25, 16-25, 13-25)