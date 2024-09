Lube, ai raggi X il ko con Perugia. Balaso: "Abbiamo giocato alla pari. Umbri favoriti per il campionato»

In campo sia sabato sera che domenica, la Lube questa volta ha avuto da coach Medei il riposo nella giornata del lunedì. Da oggi pertanto i biancorossi torneranno ad allenarsi all’Eurosuole Forum in preparazione di quella che sarà l’ultima amichevole prima del via della SuperLega, domenica 29 settembre in casa contro la Sonepar Padova. Balaso e compagni sabato alle 17.30 scenderanno in campo al PalaCiarapica per il test contro Modena, un’amichevole organizzata con l’ausilio della società San Severino Volley e il patrocinio dell’Amministrazione comunale in memoria dell’imprenditore settempedano Roberto Soverchia. Un match sempre interessante, tanto più grazie alla presenza di svariati ex, specie nelle fila del settempedano Alberto Giuliani (ex pure lui) come i neo acquisti De Cecco e Anzani, oltre a Stankovic e Massari. Gli emiliani hanno appena affrontato e battuto in amichevole Piacenza nel "Trofeo Ferramenta Astori", poi sono caduti al 5° set per mano di Trento. Il sestetto di Civitanova arriva al test dopo aver fornito diversi spunti interessanti nella seconda edizione della Jesi Volley Cup. Al di là del netto successo su Milano e la sconfitta 2-3 con Perugia, subendo la rimonta dei campioni d’Italia una volta sostituiti vari titolari (giustamente altrimenti a che servono le amichevoli?), la Lube è piaciuta ad addetti e tifosi. A livello di prestazioni dei singoli ancora prolifico Bottolo e niente male i colpi del 2005 Davi Tenorio. Come sempre garanzia Fabio Balaso, il libero neo capitano ha detto: "Per me abbiamo fatto un’ottima partita, questo fine settimana ci è servito sicuramente per alzare il nostro livello di gioco contro degli avversari molto forti. Forse tra i favoriti per vincere il campionato. Siamo stati comunque alla pari e abbiamo espresso un ottimo livello di gioco. Ci è mancato qualcosina nei momenti più importanti e alcuni palloni potevano essere sfruttati meglio, però sono contento dell’approccio alla partita e, dopo un giorno di riposo, ricominceremo una nuova settimana di lavoro".

Va evidenziato che la Lube domenica è scesa in campo al PalaTriccoli senza Nikolov e Chinenyeze. Del primo si sapeva, lo schiacciatore infatti è convalescente dopo l’operazione di ernia al disco. Il secondo invece aveva accusato un problema addominale sabato mattina, aveva giocato contro l’Allianz ma per precauzione è stato tenuto a riposo 24 ore dopo. Comunque la situazione del centrale non preoccupa affatto.

Andrea Scoppa