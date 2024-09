Lube, big match a San Severino. Orduna mette in guardia Modena: "Voglio uscire dal campo col sorriso»

Gli appassionati di San Severino e dell’interno maceratese non si sono fatti sfuggire l’occasione e già da ieri c’è il tutto esaurito, biglietti finiti, per l’amichevole odierna tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena. Ad una settimana esatta dall’esordio in SuperLega, sabato alle 20.30 all’Eurosuole Forum contro la Sonepar Padova, i biancorossi di coach Medei alle 17.30 di oggi disputeranno l’ultimo test pre-campionato. Capitan Balaso e compagni faranno le prove generali al PalaCiarapica (circa 1.000 posti), in un incontro organizzato dal Club San Severino Volley con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in memoria dell’imprenditore ed ex consigliere comunale Roberto Soverchia. In campo neutro dunque andrà in scena un confronto che è il classico della pallavolo italiana, quello che vanta più precedenti di tutti e che è impreziosito dalla presenza di svariati ex. Tra questi proprio il tecnico dei gialli emiliani Alberto Giuliani, settempedano doc, ma farà un certo effetto vedere per la prima volta dall’altra parte della rete Luciano De Cecco e Simone Anzani. Per Medei il test sarà naturalmente l’occasione per verificare i progressi sul piano del gioco del team e per fare il punto sulla condizione atletica e sull’amalgama. Non dovrebbe essere impiegato Nikolov mentre ci sarà il neo campione olimpico (bis perché aveva vinto pure a Tokyo) Chinenyeze che domenica a Jesi era stato tenuto a riposo precauzionale per noie addominali.

Per Modena, che farà l’ultimo test mercoledì contro Milano, in dubbio l’utilizzo di Davyskiba. "La nostra preparazione – dice alla vigilia il palleggiatore di riserva della Lube, il veteranissimo Santiago Orduna, classe 1983 – è andata nel migliore dei modi dal punto di vista di dedizione, alchimia del gruppo e serenità dell’ambiente. Tutti fattori aumentati in maniera esponenziale dopo l’arrivo dei reduci dai Giochi di Parigi. La Jesi Volley Cup ha dato un assaggio del livello raggiunto, anche se siamo consapevoli della mole di lavoro che ancora ci aspetta e dei margini di crescita. Siamo un gruppo che si sta conoscendo, ma contro Milano e Perugia abbiamo registrato segnali positivi. Poi è vero che con i Block Devils siamo calati dal terzo set, mentre loro hanno spinto sull’acceleratore, ma è stato un weekend davvero positivo anche perché quasi tutti hanno avuto l’occasione di giocare. Il risultato con Modena? Ci piacerebbe uscire dal campo con il sorriso, ma non dovremo esaltarci in caso di esito positivo, né abbatterci in caso di sconfitta – conclude l’argentino – perché sappiamo di aver lavorato bene in questi mesi".

Andrea Scoppa