Lube, Boninfante avverte Piacenza: "Ora lo sgambetto alla capolista"

Come prassi dall’inizio della stagione, coach Medei ha concesso ai suoi il lunedì di riposo. Pertanto giocatori e staff si sono ritrovati all’Eurosuole Forum ieri e vedremo se sarà così anche dalla prossima settimana, quando si aggiungeranno gli impegni europei di Challenge Cup. Normalmente una sconfitta lascia una scia di dispiacere, ma nel caso del ko 3-2 subito domenica a Perugia sono senza dubbio di più le buone sensazioni. La Lube si è ritrovata in palestra con più sicurezze. La sfida del PalaBarton infatti ha detto che il gap con chi è il favorito allo Scudetto e lo porta sul petto non è così elevato e, anzi, considerando che Nikolov non è ancora lui e che la Lube ha cambiato parecchio in estate, beh si possono prevedere ampi margini di miglioramento. Maggiori rispetto a quelli della Sir stessa ad esempio. Intanto si lavora per preparare la sfida casalinga del settimo turno contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza dell’ex Simon, in programma domenica alle 16. Dalla capolista all’altra (prima di domenica Sir e Gas erano appaiate), una seconda gara stimolante per i giocatori di Civitanova, a cominciare dal giovanissimo regista Mattia Boninfante. Al primo super esame il 2004 ha dimostrato di saper reggere abbastanza bene l’impatto e la pressione dei big match, sostituito da Orduna solo in alcuni frangenti. L’alzatore figlio d’arte riparla dello stop 3-2, del suo servizio e del valore della prossima rivale. "La trasferta a Perugia ci ha dato indicazioni positive perché portare la Sir al tie-break sul suo campo è un buon risultato, in pochi ci riusciranno. Con Piacenza sarà un match tosto che affronteremo a viso aperto. Siamo in fase di crescita, ma dobbiamo ancora lavorare sodo come ha dimostrato la rimonta della Sir. Dobbiamo migliorare al servizio, lo dico pure a livello personale perché so che posso fare meglio, gli errori quando si forza dai nove metri ci possono essere, ma a quel punto possiamo e dobbiamo aumentare gli ace. Avremmo dovuto chiudere il match al PalaBarton, tuttavia era anche prevedibile una reazione rabbiosa dei padroni di casa. Aria di derby con Piacenza? No, anche se ho giocato a Modena vivo la sfida come un normale incontro tra due formazioni a caccia di punti, semmai il primo pensiero è che vogliamo sgambettare un collettivo imbattuto! Le partenze di Leal e Lucarelli potevano far pensare a una Gas Sales con meno potenza di fuoco, poi invece sono stati ingaggiati ottimi schiacciatori. Noi – conclude – vogliamo prolungare l’imbattibilità in casa, il tifo dei nostri sostenitori ci dà una marcia in più e all’Eurosuole Forum affrontiamo in modo più adeguato i momenti di difficoltà!". Sarà il primo di due incontri di fila a Civitanova, domenica 17 arriverà Modena. Nel mezzo, il 12, il 13 o il 14 (la data è ancora da ufficializzare), il debutto in Challenge in Cechia contro il Karlovarsko.

Intanto sono stati ufficializzati i gironi e il calendario del Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre, a Uberlandia, città brasiliana nel Minas Gerais. La Lube è stata inserita nella Pool A con i brasiliani del Praia Club, team ospitante, gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian, collettivo vincitore della Coppa d’Asia, e gli egiziani dell’Al Ahly SC, campioni d’Africa. La Pool B, invece, comprende la Trentino Itas, i brasiliani del Sada Cruzeiro, campioni della confederazione sudamericana, gli argentini del Ciudad Voley, vice campioni del torneo sudamericano, e gli iraniani dello Shahdab Yazd, vicecampioni d’Asia.

Andrea Scoppa