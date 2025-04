Lube Civitanova sfida Perugia in gara2 della semifinale Scudetto

Giovane Lube, fai qualcosa di grande. È il giorno di gara2, oggi alle 18 Civitanova ri-affronta Perugia per cercare di riportare in equilibrio la serie di semifinale Scudetto. Una settimana fa esatta la sconfitta in Umbria è stata netta, un 3-0 che ha rimarcato la differenza di valori tecnici e di esperienza tra le formazioni, acuita in favore dei campioni d’Italia dall’assenza di una pedina-stella come capitan Balaso. È stato però solo il primo atto e nel corso di un duello playoff le cose possono evolversi, in più la Lube confida nel suo bunker: l’Eurosuole Forum. In casa infatti in questa stagione è stata una sorta di rullo compressore, battendo tutti (Sir compresa) e cadendo solo una volta, in gara1 dei quarti contro Milano. A spingere i ragazzi di Medei alla vittoria ci sarà un palazzetto strapieno, a ieri sera ancora non sold out per poche decine di biglietti e sicuramente dominato dal colore rosso, come a rendere ancora più infuocato il clima. Ricordiamo che ci sarà anche la diretta in chiaro su Rai Sport. Medei in settimana ha lavorato sui nuovi meccanismi difensivi e di ricezione, modificati giocoforza a causa dell’infortunio di Balaso. Bisotto ha avuto modo di migliorare l’intesa con i compagni e l’auspicio è di rivedere il vero Bottolo, negativo al PalaBarton Energy. In gara1 Perugia ha prevalso perché ha ricevuto e difeso meglio, è stata superiore nel contrattacco mentre al servizio è vero che la Lube ha fatto più ace (grazie ai 5 di Lagumdzija) ma nel complesso la Sir ha battuto con maggiore efficacia e messo più in difficoltà la ricezione di Civitanova. Molto dell’esito di gara2 dipenderà proprio da quest’ultimo aspetto, d’altronde Perugia è la squadra che fa più ace in tutta la SuperLega e ha in Plotnytskyi il battitore numero uno del torneo. Nelle fila dei padroni di casa cambia il secondo libero. A Perugia era stato Diego Dolcini, comunque mai entrato, per gara2 è invece stato convocato dalle giovanili il 2008 Diego Gatto, 196 centimetri e nativo di Osimo. Prima del match Lagumdzija riceverà il riconoscimento di Credem Banca MVP dei quarti di finale. Dall’altra parte coach Lorenzetti sarà nuovamente privo del centrale Russo.

Le probabili formazioniCucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Bisotto. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Gatto. All. Medei.Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi; centrali Solè e Loser; libero Colaci. A disposizione Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Ishikawa, Usowicz, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti